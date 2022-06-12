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竹東驚傳強盜入室搶劫還打人 年邁屋主滿身血遭關廁所

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮今天凌晨驚傳發生2名強盜入室搶劫，不僅搜刮財物，更因失風狠心將年邁屋主痛毆，完事後將滿身血的屋主丟入廁所上鎖，幸好因鄰居聽見打鬥聲報警，才將遭痛毆的屋主救出，但2名強盜已將逃逸，目前竹東警方仍在追緝中，至於損失財物仍待老人家返家後才能清點。

據了解，這起入侵民宅強盜案件發生在凌晨2時許，2名嫌犯一人戴口罩、一人戴面罩，破壞2樓陽台門窗入侵後中豐路一處民宅便大肆搜刮財物，不過卻因聲音太大遭80歲的屋主發現，沒想到2名嫌犯沒有逃離，竟反而狠心痛打老人家，不僅將老人家壓在地上暴打，甚至抓起老人家的頭往門框及地面上撞去。

年邁的屋主根本無力抵抗，被打到頭破血流，不僅被搶走錢包及手機，還被2名強盜犯關入廁所反鎖，試圖讓他無法求救，不過因事發在寂靜的凌晨，鄰居早已聽聞屋內打鬥聲，嚇得連忙報警，入內查看才救出滿身鮮血的屋主，受害屋主送醫後檢查出顱內出血，仍在住院觀察中。

受害屋主的兒孫得知後不敢置信竟會發生如此離譜的強盜事件，痛罵強盜偷財物就算了「怎麼可以這樣打80歲老人家打成這樣，根本置人於死地」，除了痛心，也提醒竹東民眾半夜務必鎖好門窗「保護好自己、家人、老人、小孩」。

竹東警分局表示，員警獲報到場除將被害人立即送醫醫治外，另已組成專案小組展開調查、採證，並調閱周遭沿線監視錄影器，目前已鎖定特定對象積極追緝中。

80歲屋主遭強盜痛毆，頭破血流滿身血被送往竹東榮民醫院急救。記者巫鴻瑋／翻攝
80歲屋主遭強盜痛毆，頭破血流滿身血被送往竹東榮民醫院急救。記者巫鴻瑋／翻攝

強盜 新竹

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