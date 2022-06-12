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兒被押喬賭債 板橋警竟送130萬冥幣 供其母釣魚自救

聯合報／ 記者蕭雅娟翁至成／台北即時報導

廖姓男子疑積欠150萬元賭債，6月9日凌晨遭人押走，廖母獲悉，心急跑雙北3處派出所報案。其中板橋分局沙崙派出所竟拿出13捆印有「冥國銀行」的玩具假鈔130萬元，建議她到北投報案。全案北投警方晚了8小時獲報，廖母持假鈔面交被識破，犯嫌也得知被鎖定，隨即放人。

據悉，廖男帶著跟班2名少年到賭場賭博，疑似欠下150萬元賭債，張男、陳男、李男等人為討回債款，涉嫌騙少年到三重的商旅，再通知廖男到商旅談判，廖男騎機車赴約，隨後3人強押3人上車，載往士林夜市毆打討債，要求廖向親友籌款150萬元。

廖母6月9日凌晨得知兒子被押走，接獲LINE訊息說要150萬元債款，廖母緊張得到新北樹林分局某派出報案協尋，樹林警方協助手機定位，顯示兒子手機位在士林夜市一帶，廖母隨即前往士林文林派出所請求就幫忙，文林所派員到士林夜市，但沒有尋獲她兒子，文林所警方問廖母是否報刑案，廖母沒報案隨即離去。

廖母返家後，心繫兒子，再度前往警局，這次在6月9日上午8時許前往板橋分局沙崙派出所。沙崙所警方指出，廖母在派出所停留約半小時，非常擔心兒子安全，且對方要求150萬元，第一時間協助廖母分析案情，說明單一窗口制度及利弊得失等「沒有推案」建議廖母可以直接到北投報案，廖母也心急的說「那我沒錢怎麼辦？」

沙崙所警方急中生智，捧出偵辦詐欺案件的道具紙鈔交給廖母，上頭印有「冥國銀行」的1千元玩具假鈔，共13捆，面額共計130萬元。警方打算替廖母買齊玩具鈔，但廖母等不及，帶著130萬元假鈔搭車離去。沙崙派出所指出，當天下午還有聯繫廖母追後續，但直到隔天廖母才回電稱兒子已獲救。

廖母拿到警方提供的冥幣假鈔後，隔了8小時和少年父親商談處置，在冥幣前後夾上新台幣1萬多元，下午4時許前往赴約，才在路上打110報案。北投獲報後隨即派員赴現場埋伏，但廖母先行一步單槍匹馬提錢上車，張男等人點鈔時，發現真鈔中夾著大量冥幣，認為情勢不利已被警方鎖定，隨即放人。張等人先讓廖母、兒子和蕭姓少年下車，另一車犯嫌則讓陳姓少年在大業路一帶下車返家。

北投、士林、三重警力組成專案小組，當晚10時許，透過監視器鎖定車輛，在承德路7段帶回張男、陳男、李男，經製作筆錄後認為是債務糾紛討債，非擄人勒贖案件，非現行犯沒有逮捕，張男等三人訊後離去，全案依妨害自由、恐嚇、傷害罪嫌，送往新北地檢署偵辦。

警方提供千元面額的冥幣玩具假鈔給報案人，供報案（示意圖）。／記者蕭雅娟／翻攝
警方提供千元面額的冥幣玩具假鈔給報案人，供報案（示意圖）。／記者蕭雅娟／翻攝

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