澎湖首件跟騷法案件 警開告誡書、聲請保護令

澎湖縣林姓女子原本與前男友衡姓男子在高雄同居，兩人分手後，林女為躲避衡男毆打、恐嚇回澎湖找工作，沒想到衡男變本加厲傳語音訊息恐嚇將玉石俱焚，林女嚇得到派出所求助，警方依恐嚇、傷害受理案件，另請高雄員警協助約束衡男，並開立告誡書及依家暴防治法協助被害人聲請保護令。

據了解，林姓女子（約27歲）與衡姓男子（約33歲）在高雄同居，兩人6月初因故分手之後，衡男曾經恐嚇與毆打林女，林女為躲避衡男逃回澎湖找工作，沒想到衡男不死心，本月9日起連續以通訊軟體Telegram 傳送多條語音訊息恐嚇要玉石俱焚、騷擾林女家人等。

林女聽到語音訊息，擔心衡男對家人做什麼，趕快到派出所報案，警方立即受理恐嚇、傷害案件，將林女提供的語音訊息移送澎湖地檢署偵辦，也依跟騷法開立告誡書，並請高雄員警協助約束衡男不要再騷擾林女，另依家暴防治法協助林女聲請保護令。