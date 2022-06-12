聽新聞
test
0:00 / 0:00
澎湖首件跟騷法案件 警開告誡書、聲請保護令
澎湖縣林姓女子原本與前男友衡姓男子在高雄同居，兩人分手後，林女為躲避衡男毆打、恐嚇回澎湖找工作，沒想到衡男變本加厲傳語音訊息恐嚇將玉石俱焚，林女嚇得到派出所求助，警方依恐嚇、傷害受理案件，另請高雄員警協助約束衡男，並開立告誡書及依家暴防治法協助被害人聲請保護令。
據了解，林姓女子（約27歲）與衡姓男子（約33歲）在高雄同居，兩人6月初因故分手之後，衡男曾經恐嚇與毆打林女，林女為躲避衡男逃回澎湖找工作，沒想到衡男不死心，本月9日起連續以通訊軟體Telegram 傳送多條語音訊息恐嚇要玉石俱焚、騷擾林女家人等。
林女聽到語音訊息，擔心衡男對家人做什麼，趕快到派出所報案，警方立即受理恐嚇、傷害案件，將林女提供的語音訊息移送澎湖地檢署偵辦，也依跟騷法開立告誡書，並請高雄員警協助約束衡男不要再騷擾林女，另依家暴防治法協助林女聲請保護令。
馬公警分局提醒，依據「跟蹤騷擾防制法」第3條，只要符合監視觀察、尾隨接近、不當追求、妨害名譽等八大樣態，有反覆持續性、涉及性與性別等就可能觸法，將可處一年以下有期徒刑，若書面告誡後，行為人再繼續為跟蹤騷擾，被害人可向法院申請跟騷法保護令，確保自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言