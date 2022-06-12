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澎湖首件跟騷法案件 警開告誡書、聲請保護令

聯合報／ 記者陳玫伶／澎湖即時報導

澎湖縣林姓女子原本與前男友衡姓男子在高雄同居，兩人分手後，林女為躲避衡男毆打、恐嚇回澎湖找工作，沒想到衡男變本加厲傳語音訊息恐嚇將玉石俱焚，林女嚇得到派出所求助，警方依恐嚇、傷害受理案件，另請高雄員警協助約束衡男，並開立告誡書及依家暴防治法協助被害人聲請保護令。

據了解，林姓女子（約27歲）與衡姓男子（約33歲）在高雄同居，兩人6月初因故分手之後，衡男曾經恐嚇與毆打林女，林女為躲避衡男逃回澎湖找工作，沒想到衡男不死心，本月9日起連續以通訊軟體Telegram 傳送多條語音訊息恐嚇要玉石俱焚、騷擾林女家人等。

林女聽到語音訊息，擔心衡男對家人做什麼，趕快到派出所報案，警方立即受理恐嚇、傷害案件，將林女提供的語音訊息移送澎湖地檢署偵辦，也依跟騷法開立告誡書，並請高雄員警協助約束衡男不要再騷擾林女，另依家暴防治法協助林女聲請保護令。

馬公警分局提醒，依據「跟蹤騷擾防制法」第3條，只要符合監視觀察、尾隨接近、不當追求、妨害名譽等八大樣態，有反覆持續性、涉及性與性別等就可能觸法，將可處一年以下有期徒刑，若書面告誡後，行為人再繼續為跟蹤騷擾，被害人可向法院申請跟騷法保護令，確保自身安全。

澎湖縣馬公警分局受理首起跟騷案件，一名衡姓男子不斷傳語音訊息恐嚇前女友，警方受理並請高雄員警協助約束衡男。圖／翻攝自Google 地圖
澎湖縣馬公警分局受理首起跟騷案件，一名衡姓男子不斷傳語音訊息恐嚇前女友，警方受理並請高雄員警協助約束衡男。圖／翻攝自Google 地圖
澎湖縣日前有一名女子遭前男友語音恐嚇，已涉及跟騷法，警方依法受理案件。圖／馬公警分局提供
澎湖縣日前有一名女子遭前男友語音恐嚇，已涉及跟騷法，警方依法受理案件。圖／馬公警分局提供

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