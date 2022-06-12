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台南市仁德區工廠失火 黑色濃煙沖天

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市仁德區中洲路501巷內今天下午1點多發生工廠失火，塑膠粒倉儲約250平方公尺全面燃燒，大火冒出黑色濃煙，消防局出動消防車20輛及40人搶救，消防人員到場布水線搶救。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午1點零9分接接獲報案，位於仁德區仁德區中洲路501巷內工廠火警，中心派遣文賢車組共20車40人。

消防人員到場後，將集結區為亞洲駕訓班，申請空壓車及重機具支援，並在四周布水線，但一度因無水源撤出，已連絡上負責人前來協助處理。

消防局說，燃燒處所為塑膠粒倉儲，約250平方公尺全面燃燒，無人受傷受困，火勢於下午2點多已局部控制，至於起火原因待進一步鑑定查明。

台南市仁德區中洲路工廠大火，大量黑色濃煙沖天。記者黃宣翰／翻攝
台南市仁德區中洲路工廠大火，大量黑色濃煙沖天。記者黃宣翰／翻攝
台南市仁德區中洲路工廠大火，消防人員射火防護。記者黃宣翰／翻攝
台南市仁德區中洲路工廠大火，消防人員射火防護。記者黃宣翰／翻攝
台南市仁德區中洲路工廠大火，大量黑色濃煙沖天。記者黃宣翰／翻攝
台南市仁德區中洲路工廠大火，大量黑色濃煙沖天。記者黃宣翰／翻攝

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