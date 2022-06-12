影／停等紅燈沙鹿台灣大道4車連環撞 2人送醫

林姓男子今天早上開車行經台中市沙鹿區台灣大道路口，他疑似精神不濟，沒注意前方路口紅燈，他未減速，連撞前方3輛轎車，4車撞成一團，2人受傷，巨大撞擊聲讓附近民眾嚇一跳，肇事原因警方調查中。

台中市清水警分局調查，今天早上6點38分，19歲林姓男子駕駛轎車，經沙鹿區台灣大道六段與榜文路口，往梧棲方向行駛，在快車道中間車行駛中，前方路口紅燈，多輛車都停車等候。

林男未減速，直撞前方路口停等紅燈的22歲陳姓男子開的轎車，再撞53歲洪姓女子開的轎車，最後波及在內側車道停等紅燈43歲張姓男子開的計程車，陳男和洪女都受傷。