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影／停等紅燈沙鹿台灣大道4車連環撞 2人送醫
林姓男子今天早上開車行經台中市沙鹿區台灣大道路口，他疑似精神不濟，沒注意前方路口紅燈，他未減速，連撞前方3輛轎車，4車撞成一團，2人受傷，巨大撞擊聲讓附近民眾嚇一跳，肇事原因警方調查中。
台中市清水警分局調查，今天早上6點38分，19歲林姓男子駕駛轎車，經沙鹿區台灣大道六段與榜文路口，往梧棲方向行駛，在快車道中間車行駛中，前方路口紅燈，多輛車都停車等候。
林男未減速，直撞前方路口停等紅燈的22歲陳姓男子開的轎車，再撞53歲洪姓女子開的轎車，最後波及在內側車道停等紅燈43歲張姓男子開的計程車，陳男和洪女都受傷。
林男的轎車嚴重撞損，另3車也都受損，二名傷者分別送到沙鹿光田醫院和梧棲童醫院就醫，酒測結果，林男無酒精反應，他說要開車回家，精神不濟撞前車。
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