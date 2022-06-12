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影／口罩未戴好不聽勸！他違法還大聲咆哮 被警上銬
林姓男子昨(11)日晚間搭乘台北捷運，進站時口罩未戴好，不聽捷運站防疫人員勸導，還在車廂內用音響大聲播放音樂。捷運開到西門站時，男子遭捷運警方帶下車，但因男子激烈的反抗，當場遭警方壓制，並實施保護管束，而男子口罩未完整佩戴，將依違反傳染病防治法函送裁罰。
臺北市政府警察局捷運警察隊表示，搭乘捷運應遵守規定，如有違規捷警必當嚴正執法，在疫情警戒期間，民眾搭乘捷運務必配合市府防疫政策，確實戴好口罩，不聽勸導者會依傳染病防治法相關規定，開罰3000元至1.5萬元。
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