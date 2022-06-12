影／口罩未戴好不聽勸！他違法還大聲咆哮 被警上銬

•放置在中正紀念堂內展示「恥辱柱」，傳出遭人噴上黑色顏料，轄區警方中正一分局獲報後調閱監視器展開追查，目前已掌握特定對象，將依毀損罪嫌偵辦。據了解，恥辱柱用於紀念「六四事件」，展出時間自本月1日到12日，12日是展出的最後一天，平時都會有一名保全看管，但在12日上午9點多時，一名男子走進中正紀念堂民主大道上，他先是趁著看顧的保全離開，緩緩靠近「恥辱柱」，一邊在恥辱柱環繞了20秒後離去，不久保全回來就發現恥辱柱上有著黑色顏料，當下趕緊報警。

2022-06-12 17:13