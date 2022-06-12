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新北市議員住家樓下 林口KTV前砸車連開5槍
新北市「超級巨星自助式KTV林口旗艦店」前方，今天凌晨傳出槍響，隔壁大樓住戶目擊4、5輛汽車從文化二路加油站轉進社區前方砸車，接著KTV的方向就聽到連續5聲槍響，警方鎖定5車、5人循線追查中。
新北市議員陳明義就住在林口區民富街這家KTV隔壁的社區，他說社區通訊群組今天清晨6時許開始議論此事，居民指稱KTV自從4月1日開幕以來，深夜經常有酒客在街上妨害安寧吵鬧、隨地嘔吐，打架鬧事發生過3次，今天又傳槍響，令人不安，很擔心波及到無辜的人。
警方接獲報案，調閱監視器發現凌晨有5輛車衝到KTV前方，大約5人下車持球棒砸車，並對空連開5槍之後，迅速駕車逃離。被砸車輛的車主是1名21歲吳姓男子，將通知到案協助調查，釐清是否與人結怨，警方透過車牌追緝當中。
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