快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市議員住家樓下 林口KTV前砸車連開5槍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市「超級巨星自助式KTV林口旗艦店」前方，今天凌晨傳出槍響，隔壁大樓住戶目擊4、5輛汽車從文化二路加油站轉進社區前方砸車，接著KTV的方向就聽到連續5聲槍響，警方鎖定5車、5人循線追查中。

新北市議員陳明義就住在林口區民富街這家KTV隔壁的社區，他說社區通訊群組今天清晨6時許開始議論此事，居民指稱KTV自從4月1日開幕以來，深夜經常有酒客在街上妨害安寧吵鬧、隨地嘔吐，打架鬧事發生過3次，今天又傳槍響，令人不安，很擔心波及到無辜的人。

警方接獲報案，調閱監視器發現凌晨有5輛車衝到KTV前方，大約5人下車持球棒砸車，並對空連開5槍之後，迅速駕車逃離。被砸車輛的車主是1名21歲吳姓男子，將通知到案協助調查，釐清是否與人結怨，警方透過車牌追緝當中。

警方到KTV採證，市議員陳明義就住在隔壁大樓。記者林昭彰／翻攝
警方到KTV採證，市議員陳明義就住在隔壁大樓。記者林昭彰／翻攝
發生砸車槍擊案的KTV。記者林昭彰／翻攝
發生砸車槍擊案的KTV。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

戀戀八〇：舞池間你進我退的曖昧迴旋

36萬做3景點物超所值 建築園冶獎大村平和社區中選

夫提議退租搬回林口公婆家「存頭期款」 眾人見2問題勸：沒比較省

確診死者24小時內火化 醫師：葬禮染疫機率比KTV唱歌低

相關新聞

影／屏東獅子鄉秘境傳山崩 危機總動員急撤200遊客

屏東縣獅子鄉秘境卡悠峰瀑布，水勢磅礴，每到假日吸引大批遊客，詎料今天中午12點多卻傳出山崩意外。警方獲報緊急下撤200多...

台南七股71歲翁跌落自家魚塭 消防隊救出送醫

台南市七股區大潭里今天下午近5點發生71歲老翁不明原因跌落自家魚塭，經消防隊員到場下水尋獲，緊急送往佳里奇美醫院急救中。

影／遊覽車載客遊清水地熱與轎車對撞 5人受傷送醫

宜蘭台7丙線前往清水地熱路段，今天下午2點半發生轎車與遊覽車對撞車禍，疑以轎車過彎時速度過快失控撞上，造成遊覽車司機夾在車內...

開賓士自撞棄車逃 後座友人頭顱破裂命危

楊姓男子今天下午4點13分，開賓士車載2名友人行經新北市新店區安業街往安和方向時，不明原因自撞路邊水泥護欄，駕駛楊男（3...

影／林口KTV撂17車30人砸車開槍 警逮7嫌查獲道具手槍

新北市警方偵辦「超級巨星自助式KTV林口旗艦店」今天凌晨打架糾紛，以及事後衍生砸車、槍擊案，上午陸續查獲6名涉案嫌犯，下...

今日精摘／中正紀念堂「六四事件恥辱柱」 遭噴黑色顏料

•放置在中正紀念堂內展示「恥辱柱」，傳出遭人噴上黑色顏料，轄區警方中正一分局獲報後調閱監視器展開追查，目前已掌握特定對象，將依毀損罪嫌偵辦。據了解，恥辱柱用於紀念「六四事件」，展出時間自本月1日到12日，12日是展出的最後一天，平時都會有一名保全看管，但在12日上午9點多時，一名男子走進中正紀念堂民主大道上，他先是趁著看顧的保全離開，緩緩靠近「恥辱柱」，一邊在恥辱柱環繞了20秒後離去，不久保全回來就發現恥辱柱上有著黑色顏料，當下趕緊報警。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。