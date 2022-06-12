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兩張罰單前後時間差一分鐘 民眾質疑政府搶錢搶過頭
桃園一名龔姓男子最近收到連續在同一個地點收到兩張罰單，他質疑分由兩個不同分隊開罰單，這不是搶錢嗎？國道公路局秘書室承辦人林俊輝表示，民眾可以上國道局長信箱提出申訴意見，第一大隊接到會處理。
龔姓男子指出，兩張罰單時間分別是「4月3日16時51分」、「52分」，分別由國道公路警察局第一公路警察大隊五楊分隊及泰山分隊開出，理由分別是：「行駛高速公路未依標線指示行車」、「行駛高速公路未依規定變換車道。」
龔姓男子質疑，當天，他從國道二切換國道一，同一個匝道口，分由兩個不同分隊開罰單，這不是搶錢，什麼才是搶錢？而且還是連續罰，實在有可議之處！
國道公路局秘書室承辦人林俊輝表示，民眾可以上國道局長信箱提出申訴意見，第一大隊接到會處理，或是在監理站申訴也可以，這都是民眾的權利。
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