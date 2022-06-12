快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩張罰單前後時間差一分鐘 民眾質疑政府搶錢搶過頭

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導

桃園一名龔姓男子最近收到連續在同一個地點收到兩張罰單，他質疑分由兩個不同分隊開罰單，這不是搶錢嗎？國道公路局秘書室承辦人林俊輝表示，民眾可以上國道局長信箱提出申訴意見，第一大隊接到會處理。

龔姓男子指出，兩張罰單時間分別是「4月3日16時51分」、「52分」，分別由國道公路警察局第一公路警察大隊五楊分隊及泰山分隊開出，理由分別是：「行駛高速公路未依標線指示行車」、「行駛高速公路未依規定變換車道。」

龔姓男子質疑，當天，他從國道二切換國道一，同一個匝道口，分由兩個不同分隊開罰單，這不是搶錢，什麼才是搶錢？而且還是連續罰，實在有可議之處！

國道公路局秘書室承辦人林俊輝表示，民眾可以上國道局長信箱提出申訴意見，第一大隊接到會處理，或是在監理站申訴也可以，這都是民眾的權利。

罰單時間是「4月3日16時51分」，理由是「行駛高速公路未依標線指示行車。」圖／民眾提供。
罰單時間是「4月3日16時51分」，理由是「行駛高速公路未依標線指示行車。」圖／民眾提供。
罰單時間是「4月3日16時52分」，理由是「行駛高速公路未依規定變換車道。」圖／民眾提供。
罰單時間是「4月3日16時52分」，理由是「行駛高速公路未依規定變換車道。」圖／民眾提供。

延伸閱讀

影／《軍情站》東岸軍演守護者 直擊空軍綠島氣象分隊

民宅火警母女受困 母燒傷、女兒嗆昏送醫急救中

迷路牛誤闖高速公路交通大亂 2牛仔騎馬衝國道「甩套索秒救援」直擊片曝

爬桃山驚見女屍...熱心山友擔心遭動物啃食 揹遺體至山屋報警

相關新聞

影／屏東獅子鄉秘境傳山崩 危機總動員急撤200遊客

屏東縣獅子鄉秘境卡悠峰瀑布，水勢磅礴，每到假日吸引大批遊客，詎料今天中午12點多卻傳出山崩意外。警方獲報緊急下撤200多...

台南七股71歲翁跌落自家魚塭 消防隊救出送醫

台南市七股區大潭里今天下午近5點發生71歲老翁不明原因跌落自家魚塭，經消防隊員到場下水尋獲，緊急送往佳里奇美醫院急救中。

影／遊覽車載客遊清水地熱與轎車對撞 5人受傷送醫

宜蘭台7丙線前往清水地熱路段，今天下午2點半發生轎車與遊覽車對撞車禍，疑以轎車過彎時速度過快失控撞上，造成遊覽車司機夾在車內...

開賓士自撞棄車逃 後座友人頭顱破裂命危

楊姓男子今天下午4點13分，開賓士車載2名友人行經新北市新店區安業街往安和方向時，不明原因自撞路邊水泥護欄，駕駛楊男（3...

影／林口KTV撂17車30人砸車開槍 警逮7嫌查獲道具手槍

新北市警方偵辦「超級巨星自助式KTV林口旗艦店」今天凌晨打架糾紛，以及事後衍生砸車、槍擊案，上午陸續查獲6名涉案嫌犯，下...

今日精摘／中正紀念堂「六四事件恥辱柱」 遭噴黑色顏料

•放置在中正紀念堂內展示「恥辱柱」，傳出遭人噴上黑色顏料，轄區警方中正一分局獲報後調閱監視器展開追查，目前已掌握特定對象，將依毀損罪嫌偵辦。據了解，恥辱柱用於紀念「六四事件」，展出時間自本月1日到12日，12日是展出的最後一天，平時都會有一名保全看管，但在12日上午9點多時，一名男子走進中正紀念堂民主大道上，他先是趁著看顧的保全離開，緩緩靠近「恥辱柱」，一邊在恥辱柱環繞了20秒後離去，不久保全回來就發現恥辱柱上有著黑色顏料，當下趕緊報警。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。