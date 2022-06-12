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台中女疑負氣坐快車道上 深夜被車撞爆頭慘死
台中市蘇姓男子昨深夜駕駛小貨車行經烏日區環河路二段與五光路口時，在內側快車道上撞上李姓女子，拖行達70多公尺，女子因頭部爆裂受重創當場死亡，肇事原因調查中。
蘇姓駕駛（36歲）說，當時李女（23歲）坐在快車道上，當發現她時已來不及煞車。警方說，初步已找到李女未婚夫，並疑因李女和未婚夫有爭執，是否因負氣而深夜坐在路中間，還是途經被撞，仍待進一步釐清。
警方事後也找到李女住南投的母親，但其母說，她已離家3年多且未連絡，不了解她的近況。
據指出，蘇駕駛的是小貨車，李女當時疑坐在地上，因頭部和小貨車車牌位置相近，車禍後使她頭部受猛裂撞擊，加上被拖行達70多公尺，消防救護人員趕到時，她已無生命跡象。警方正積極訪查目擊者及調閱監視器影像，以進一步釐清案情。
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