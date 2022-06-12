快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歡慶警察節 台西分局推知名火鍋、海口平安鴿勳章抽獎

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

615警察節將至，雲林縣台西警分局體恤第一線員警辛勞，今天由警友辦事處贈送多功能筆電背包，同時在臉書粉絲團舉辦「海口平安鴿」抽獎活動，獎品有多功能筆電背包、海口平安鴿勳章鑰匙圈、一葉知秋火鍋餐券，與民眾分享執勤暖心畫面，讓警察鐵漢柔情發揚光大，傳遞溫暖到社會每一個角落。

今年警察節由台西警友辦事處主任吳祥斌、顧問團長康正宗贈送員警多功能筆電背包，同時，台西分局也將執勤過程的暖心影片放上臉書粉絲團，民眾在6月15日前觀看影片、按讚、分享，並在留言處TAG3名好友+「支持海口平安鴿，治安交通服務讚」，就有機會得到價值上千元的多功能筆電背包及海口平安鴿徽章鑰匙圈。

台西分局表示，活動至6月15日統計截止，臉書小幫手會在6月16日抽獎，獎項共有3種，「幸運獎」抽3名可獲多功能筆電背包、海口平安鴿勳章鑰匙圈，「人氣獎」留言按讚數最多的2個人，可直接獲得多功能筆電背包、海口平安鴿勳章鑰匙圈，「加碼獎」若參加抽獎人數達1000人，加碼抽出虎尾鎮一葉知秋火鍋500元餐券、海口平安鴿勳章鑰匙圈1名，每多1百人參加可多1名加碼獎，最多增加20名，詳情刊載於粉絲專頁「雲林縣警察局臺西分局粉絲新頁」。

分局長黃念生表示，警察在日常生活中扮演著不可或缺的角色，大家在日常生活中，一定都有需要警察幫助的時候，警察節前夕推出暖心影片的抽獎活動，盼將警察鐵漢柔情精神發揚光大，更希望將溫暖送到社會上的每一個角落。

警察節將至，台西警友會贈多功能筆電背包獎勵員警辛勞，並分享執勤暖心畫面舉辦抽獎活動。圖／台西警分局提供
警察節將至，台西警友會贈多功能筆電背包獎勵員警辛勞，並分享執勤暖心畫面舉辦抽獎活動。圖／台西警分局提供
警察節將至，台西警友會贈多功能筆電背包獎勵員警辛勞，並分享執勤暖心畫面舉辦抽獎活動。圖／台西警分局提供
警察節將至，台西警友會贈多功能筆電背包獎勵員警辛勞，並分享執勤暖心畫面舉辦抽獎活動。圖／台西警分局提供
台西警分局在臉書粉絲團分享執勤暖心畫面並舉辦抽獎活動，推出幸運獎、人氣獎、加碼獎等獎項，參加就有機會把海口平安鴿勳章鑰匙圈帶回家。圖／台西警分局提供
台西警分局在臉書粉絲團分享執勤暖心畫面並舉辦抽獎活動，推出幸運獎、人氣獎、加碼獎等獎項，參加就有機會把海口平安鴿勳章鑰匙圈帶回家。圖／台西警分局提供

延伸閱讀

確診幼兒被火鍋熱湯燙傷 醫師緊急清創減少感染

獨／57年的回憶！西門町「一條龍餃子館」歇業

威廉斯扮防守巨獸 綠衫軍主帥讚改變比賽走勢

120元小火鍋外帶折價還嫌貴 奇葩客狂盧：我家神明說只能賣100

相關新聞

影／屏東獅子鄉秘境傳山崩 危機總動員急撤200遊客

屏東縣獅子鄉秘境卡悠峰瀑布，水勢磅礴，每到假日吸引大批遊客，詎料今天中午12點多卻傳出山崩意外。警方獲報緊急下撤200多...

台南七股71歲翁跌落自家魚塭 消防隊救出送醫

台南市七股區大潭里今天下午近5點發生71歲老翁不明原因跌落自家魚塭，經消防隊員到場下水尋獲，緊急送往佳里奇美醫院急救中。

影／遊覽車載客遊清水地熱與轎車對撞 5人受傷送醫

宜蘭台7丙線前往清水地熱路段，今天下午2點半發生轎車與遊覽車對撞車禍，疑以轎車過彎時速度過快失控撞上，造成遊覽車司機夾在車內...

開賓士自撞棄車逃 後座友人頭顱破裂命危

楊姓男子今天下午4點13分，開賓士車載2名友人行經新北市新店區安業街往安和方向時，不明原因自撞路邊水泥護欄，駕駛楊男（3...

影／林口KTV撂17車30人砸車開槍 警逮7嫌查獲道具手槍

新北市警方偵辦「超級巨星自助式KTV林口旗艦店」今天凌晨打架糾紛，以及事後衍生砸車、槍擊案，上午陸續查獲6名涉案嫌犯，下...

今日精摘／中正紀念堂「六四事件恥辱柱」 遭噴黑色顏料

•放置在中正紀念堂內展示「恥辱柱」，傳出遭人噴上黑色顏料，轄區警方中正一分局獲報後調閱監視器展開追查，目前已掌握特定對象，將依毀損罪嫌偵辦。據了解，恥辱柱用於紀念「六四事件」，展出時間自本月1日到12日，12日是展出的最後一天，平時都會有一名保全看管，但在12日上午9點多時，一名男子走進中正紀念堂民主大道上，他先是趁著看顧的保全離開，緩緩靠近「恥辱柱」，一邊在恥辱柱環繞了20秒後離去，不久保全回來就發現恥辱柱上有著黑色顏料，當下趕緊報警。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。