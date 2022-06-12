聽新聞
test
0:00 / 0:00
歡慶警察節 台西分局推知名火鍋、海口平安鴿勳章抽獎
615警察節將至，雲林縣台西警分局體恤第一線員警辛勞，今天由警友辦事處贈送多功能筆電背包，同時在臉書粉絲團舉辦「海口平安鴿」抽獎活動，獎品有多功能筆電背包、海口平安鴿勳章鑰匙圈、一葉知秋火鍋餐券，與民眾分享執勤暖心畫面，讓警察鐵漢柔情發揚光大，傳遞溫暖到社會每一個角落。
今年警察節由台西警友辦事處主任吳祥斌、顧問團長康正宗贈送員警多功能筆電背包，同時，台西分局也將執勤過程的暖心影片放上臉書粉絲團，民眾在6月15日前觀看影片、按讚、分享，並在留言處TAG3名好友+「支持海口平安鴿，治安交通服務讚」，就有機會得到價值上千元的多功能筆電背包及海口平安鴿徽章鑰匙圈。
台西分局表示，活動至6月15日統計截止，臉書小幫手會在6月16日抽獎，獎項共有3種，「幸運獎」抽3名可獲多功能筆電背包、海口平安鴿勳章鑰匙圈，「人氣獎」留言按讚數最多的2個人，可直接獲得多功能筆電背包、海口平安鴿勳章鑰匙圈，「加碼獎」若參加抽獎人數達1000人，加碼抽出虎尾鎮一葉知秋火鍋500元餐券、海口平安鴿勳章鑰匙圈1名，每多1百人參加可多1名加碼獎，最多增加20名，詳情刊載於粉絲專頁「雲林縣警察局臺西分局粉絲新頁」。
分局長黃念生表示，警察在日常生活中扮演著不可或缺的角色，大家在日常生活中，一定都有需要警察幫助的時候，警察節前夕推出暖心影片的抽獎活動，盼將警察鐵漢柔情精神發揚光大，更希望將溫暖送到社會上的每一個角落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言