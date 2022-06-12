歡慶警察節 台西分局推知名火鍋、海口平安鴿勳章抽獎

615警察節將至，雲林縣台西警分局體恤第一線員警辛勞，今天由警友辦事處贈送多功能筆電背包，同時在臉書粉絲團舉辦「海口平安鴿」抽獎活動，獎品有多功能筆電背包、海口平安鴿勳章鑰匙圈、一葉知秋火鍋餐券，與民眾分享執勤暖心畫面，讓警察鐵漢柔情發揚光大，傳遞溫暖到社會每一個角落。

今年警察節由台西警友辦事處主任吳祥斌、顧問團長康正宗贈送員警多功能筆電背包，同時，台西分局也將執勤過程的暖心影片放上臉書粉絲團，民眾在6月15日前觀看影片、按讚、分享，並在留言處TAG3名好友+「支持海口平安鴿，治安交通服務讚」，就有機會得到價值上千元的多功能筆電背包及海口平安鴿徽章鑰匙圈。

台西分局表示，活動至6月15日統計截止，臉書小幫手會在6月16日抽獎，獎項共有3種，「幸運獎」抽3名可獲多功能筆電背包、海口平安鴿勳章鑰匙圈，「人氣獎」留言按讚數最多的2個人，可直接獲得多功能筆電背包、海口平安鴿勳章鑰匙圈，「加碼獎」若參加抽獎人數達1000人，加碼抽出虎尾鎮一葉知秋火鍋500元餐券、海口平安鴿勳章鑰匙圈1名，每多1百人參加可多1名加碼獎，最多增加20名，詳情刊載於粉絲專頁「雲林縣警察局臺西分局粉絲新頁」。