速食店強押上車談判、疑為2萬元4打1 警2小時破案

黃姓男子6月10日凌晨2時許，在北市南京東路速食店巧遇張姓男子，不滿張男借2萬元後避不見面，涉嫌率人強拉張男，4打1徒手毆打、強押上車。警方獲報後，約2小時在泰山區帶回5人，全案依妨害自由等罪嫌函送法辦。

中山分局指出，6月10日凌晨2時許，接獲速食店報案有人打群架，警方派出現場警力支援到場，打架群眾已上車離去，隨即依監視器發現，黃男為首的4名白衣男子，拖出身著黑衣的張男，在速食店外徒手毆打，最後押上車離去。

警方在當日4時許，至新北市泰山區辭修路，發現5人在巷弄準備上車，立即趨前了解，帶回黃等4人和被害人張男。據悉，35歲黃男日前借2萬元現金給34歲張男，但張男拿錢後避不見面，黃男在速食店巧遇張男，隨即上前質問還錢，並帶往泰山區朋友家商談還款。