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速食店強押上車談判、疑為2萬元4打1 警2小時破案
黃姓男子6月10日凌晨2時許，在北市南京東路速食店巧遇張姓男子，不滿張男借2萬元後避不見面，涉嫌率人強拉張男，4打1徒手毆打、強押上車。警方獲報後，約2小時在泰山區帶回5人，全案依妨害自由等罪嫌函送法辦。
中山分局指出，6月10日凌晨2時許，接獲速食店報案有人打群架，警方派出現場警力支援到場，打架群眾已上車離去，隨即依監視器發現，黃男為首的4名白衣男子，拖出身著黑衣的張男，在速食店外徒手毆打，最後押上車離去。
警方在當日4時許，至新北市泰山區辭修路，發現5人在巷弄準備上車，立即趨前了解，帶回黃等4人和被害人張男。據悉，35歲黃男日前借2萬元現金給34歲張男，但張男拿錢後避不見面，黃男在速食店巧遇張男，隨即上前質問還錢，並帶往泰山區朋友家商談還款。
警方指出，全案2小時內將4名犯嫌棄拿到案，將依妨害自由、聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌函送台北地檢署偵辦。警方呼籲，全民防疫期間，掃蕩街頭暴力仍然是警方當前工作重點，面對違法情事將嚴正執法，絕不寬貸。
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