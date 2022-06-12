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2機車待轉被撞、熱血桃警「套制服」奔上前協助 身分曝
桃園市10日下班時間發生交通事故，待轉區2機車遭一輛轎車不慎撞倒，交通堵塞，這時有一警穿過車陣，邊套制服邊狂奔，迅速協助報案並指揮交通，消息一出獲網友大讚；桃園警分局今查出熱血員警是龍安派出所的陳弈凱，因他事後沒居功，非常肯定他勇於任事的精神，記嘉獎一支。
警方指出，事故發生於10日下午5時50分許，侯姓女子駕駛休旅車，沿復興路往市區方向行駛，經過復興路與三民路三段路口時，一時恍神，不慎擦撞待轉區2名停等紅燈騎士張男與陳女，導致兩人受傷倒地，張男甚至痛得坐在地上爬不起來，時值下班時段人車繁雜，事故立即造成車流回堵。
這時有個身影自三民路橋朝路口狂奔，是一名警員邊跑邊套制服，到場後初步詢問查看騎士及小客駕駛受傷狀況，確認兩名騎士都是擦傷，立即回報分局勤務中心，並通報消防人員到場協助救護，同時與義交人員共同疏導路口交通，維護受傷人員安全，待巡邏警網及消防人員抵達才離去。
有民眾路過目睹全程，在臉書「我是桃園人」發文肯定，引來眾網友附和「員警還幫作在地上的先生戴帽防雨，值得讚許」、「這個警察超給力的欸，本來已經下班了，遇到車禍直接穿起制服」。
桃園分局指出，當事人是龍安派出所警員陳弈凱，他當時正在上班途中，發現前方突然塞車，見到事故立刻主動處理，而他事後認為「沒什麼大不了」未主動呈報，分局長黃富村得知後，肯定他非勤務時間仍積極事故處理，讚揚他勇於任事，當即記嘉獎一支。
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