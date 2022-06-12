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六合夜市慣竊疑偷桶子 以為廚餘倒出卻是鹽酸慘被燒傷
高雄市一名趙姓無業男子，經常出沒六合夜市行竊攤商或商家，昨深夜又前往夜市，疑似準備拿走放在公廁旁的塑膠桶，以為桶內裝的是廚餘，未料桶子裝的卻是鹽酸，當下手腳慘被噴濺的鹽酸燒傷，痛得喊叫，所幸送醫治療後無大礙。
警方調查，無業的趙姓男子（61歲）有多項竊盜前科，經常出沒在六合夜市偷竊攤販及商家，昨深夜11時許，趙男又前往六合夜市，疑似準備偷竊夜市遊客服務中心廁所旁的桶子，因見桶子有裝東西，太重搬不動。
趙男當下以為桶內裝的是廚餘，直接將桶內東西一股腦地全部倒出，沒想到，桶內裝的是鹽酸，當場手腳被具有腐蝕力的鹽酸燒灼傷，痛得倒地哀號。路人見狀通報119，救護人員趕抵，先以公廁清水幫趙男手腳沖水，減低疼痛，隨後送醫治療。
警方表示，趙男送醫後已無大礙，趙男聲稱路過不慎碰到塑膠桶，桶子倒下才受傷，由於現場監視器未拍到趙男行竊過程，因此無法依竊盜罪偵辦。
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