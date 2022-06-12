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信買6千點數可抱擁美人歸 台南老翁超商急買為警攔阻

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

70歲曾姓老翁透過臉書認識自稱是大陸李姓女子，李女每天虛寒問暖，打動單身獨居老翁，李女告知他好想見面，但忙於一筆生意款項簽約，要曾透過超商購買遊戲點數來給廠商，她談成的900萬元生意款項將匯給他好好運用，曾信以為真，昨天下午2點到台南市中西區超商要買6千元點數，店員機警報警及時攔阻。

據了解，曾姓老翁在臉書遇到李姓美女主動加好友搭訕，兩人網路聊天到情深意濃，李女並以 「親愛的」甜蜜問候攻勢下，曾陷入詐騙圈套。

昨天下午2點多，曾匆忙趕到康樂街超商要購買6千元遊戲點數，因不熟悉機台操作，被機警的店員發現，通報台南市警二分局海安派出所員警到場瞭解。

警方詢問後得知，曾姓老翁在臉書網路社群軟體認識一名李姓女子，雙方在臉書Messenger聊天，因曾姓老翁單身獨居，深深感受到對方的溫暖。

李女告知老翁好想見面，但忙於一筆生意款項簽約，要曾透過超商購買遊戲點數來給廠商，她所談成的900萬元生意款項將匯給老翁好好運用，以讓兩人共度更好的未來。

單身的老翁一聽到有如此「好康」的，急忙趕到超商要購買遊戲點數，所幸店員機警及海安派出所員警迅速到場，馬上戳破此網路詐騙慣用手法並提供多則詐騙案例，將老翁從「人財美夢」幻想中喚醒。

台南市警二分局表示，民眾網路交友要小心，不管對方用任何理由，要求匯款指定帳戶或購買遊戲點數時，千萬別上當，切勿依其指示匯款，以免被詐騙，如有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110與警方聯繫。

台南市70歲曾姓老翁遭到電信詐騙，不法分子透過LINE要他到超商買6千元遊戲點數，警員及時到超商勸阻才未買點數。記者黃宣翰／翻攝
台南市70歲曾姓老翁遭到電信詐騙，不法分子透過LINE要他到超商買6千元遊戲點數，警員及時到超商勸阻才未買點數。記者黃宣翰／翻攝
70歲曾姓老翁遭到電信詐騙，不法分子透過LINE要他到超商買6千元遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝
70歲曾姓老翁遭到電信詐騙，不法分子透過LINE要他到超商買6千元遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝

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