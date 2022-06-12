聽新聞
test
0:00 / 0:00
信買6千點數可抱擁美人歸 台南老翁超商急買為警攔阻
70歲曾姓老翁透過臉書認識自稱是大陸李姓女子，李女每天虛寒問暖，打動單身獨居老翁，李女告知他好想見面，但忙於一筆生意款項簽約，要曾透過超商購買遊戲點數來給廠商，她談成的900萬元生意款項將匯給他好好運用，曾信以為真，昨天下午2點到台南市中西區超商要買6千元點數，店員機警報警及時攔阻。
據了解，曾姓老翁在臉書遇到李姓美女主動加好友搭訕，兩人網路聊天到情深意濃，李女並以 「親愛的」甜蜜問候攻勢下，曾陷入詐騙圈套。
昨天下午2點多，曾匆忙趕到康樂街超商要購買6千元遊戲點數，因不熟悉機台操作，被機警的店員發現，通報台南市警二分局海安派出所員警到場瞭解。
警方詢問後得知，曾姓老翁在臉書網路社群軟體認識一名李姓女子，雙方在臉書Messenger聊天，因曾姓老翁單身獨居，深深感受到對方的溫暖。
李女告知老翁好想見面，但忙於一筆生意款項簽約，要曾透過超商購買遊戲點數來給廠商，她所談成的900萬元生意款項將匯給老翁好好運用，以讓兩人共度更好的未來。
單身的老翁一聽到有如此「好康」的，急忙趕到超商要購買遊戲點數，所幸店員機警及海安派出所員警迅速到場，馬上戳破此網路詐騙慣用手法並提供多則詐騙案例，將老翁從「人財美夢」幻想中喚醒。
台南市警二分局表示，民眾網路交友要小心，不管對方用任何理由，要求匯款指定帳戶或購買遊戲點數時，千萬別上當，切勿依其指示匯款，以免被詐騙，如有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110與警方聯繫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言