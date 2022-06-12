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玩德州撲克欠150萬、3人被強押夜市喬賭債 10多小時獲釋
張姓男子等3人因玩德州撲克積欠150萬元賭債，6月9日凌晨在新北市三重某商務飯店，涉嫌押走廖姓男子和2名少年，恐嚇他們聯繫親友籌到賭債，並和廖母約好交付賭債，但廖母報警求助、沒付錢，張男見情勢不利陸續釋放廖等3人。北投警方當晚10時許，帶回張男等3人，依妨害自由等罪嫌送辦。
北投分局指出，6月9日下午4時許，接獲廖母報案，廖母激動的說，收到23歲兒子廖男的line訊息，9日凌晨1時因積欠150萬元賭債，在三重一家商務飯店被擄走，現場年僅17歲少年蕭男、陳男一併與被擄走。
犯嫌指定廖母在承德路七段交付債款，廖母直到見面前一刻才報案，警方派出多名警力到場，但遲遲未見到廖母，經聯繫才知道廖母已上車被帶走，因沒錢支付賭債，被載往洲美街某餐廳前下車。廖母也通知警方，兒子和蕭男在大業路一帶被釋放，最後一名陳姓少年當晚7時許，在大業路527巷獲釋。
北投與三重警方組成專案小組調查，廖等3人在案發前2天到德州撲克賭場，積欠150萬元賭債，主嫌張男聯繫他們商談債務，與22歲陳男、李男，分2車載走廖等3人，帶往士林夜市內的朋友家協商賭債，讓他們使用電話聯繫親友籌款，過程中涉嫌毆打廖男腳部成傷。
廖等3人獲釋後，專案小組調閱監視器鎖定2車涉嫌重大，循線策動張等人配合，當晚10時許，在承德路7段帶回張等3人，由於非現行犯沒逮捕，3人在石牌派出所製作筆錄後請回，全案將依妨害自由、傷害、恐嚇取財等罪嫌，送往新北地檢署偵辦。
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