影／油箱見底才去加油站 距200公尺車熄火致回堵
台中市李姓女子9日因轎車的油箱見底，要前往北區一處加油站加油，但沒想到要迴轉到距離200公尺外的加油站時，轎車即熄火卡在左轉車道，造成後方車輛回堵，警方巡邏時發現，到場合力將車輛推往路旁，解決李女窘境，警員也不忘提醒李女「下次加油，好嗎」，也讓李女一臉尷尬，頻頻點頭。
第二警分局立人所警員許展欣、張程翔9日晚間9時許巡邏時，發現李姓女子（46歲）的轎車停在北區文心路、山西路的左轉車道上，造成後方交通堵塞，警方前往協助，李女稱，因為轎車的油量已見底，想要回轉到200公尺處的加油站加油，但卻因沒油而熄火，但因車內沒有放置故障警示牌，已向警方報案。
警方請李女回到駕駛座後，將轎車排到空檔，並在指揮後方來車避讓後，合力推車將轎車移置到路旁，讓交通恢復順暢，當時李女鬆了一口氣，向警方直說，「剛剛停在那裏我也是很害怕」。
李女對於自己沒有事先檢查油箱讓車輛拋錨在路中，導致車流阻塞，深感抱歉，再三感謝警方協助，員警也提醒李女「下次要記得加油，好嗎」。
第二警分局長陳家銘說，警察工作除維護治安及交通外，為民服務也是核心工作重點，尤其在這種需要人民保母的關鍵時刻，更需要警察馳援，員警積極任事的精神，不僅加深民眾對警方的信任，更有助於提昇警察的正面形象。
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