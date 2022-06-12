遺失錢包苗栗暖心接力物歸原主 75歲婦臉書感謝眾貴人

一名75歲林姓老婦人6月9日在高鐵苗栗站上車前遺失錢包，不到10分鐘就有好心撿拾送高鐵服務台，林姓老婦人身陷困境，高鐵公司2個半小時又直送物歸原主，網友大讚苗栗好人多喔！

林姓老婦人10日晚間在臉書社團PO文分享，連日來湧入超過5000人按讚，她指出，6月9日她要到台大醫院回診，搭乘上午8點24分的高鐵去台北，快到新竹站時，接到高鐵苗栗站的電話，她的錢包被人撿到，第一次掉錢包，當下心跳100，非常緊張。

苗栗站人員要她找列車長報遺失，列車長和苗栗站聯絡，苗栗站發現錢包內有現金、身分證、健保卡提款卡、信用卡等，當天上午11點左右專人送達台北車站高鐵服務台，當時她身無分文，拿回錢包化解一場虛驚，也順利回診。

林姓老婦人感謝高鐵人員的熱心服務，給100個讚，「在我心中留下永難忘懷的感動和感恩」，還有撿到錢包交給服務台的人，內心非常非常感謝拾金不昧，她運氣好，遇到都是貴人。

林姓老婦人的PO文，引起網友熱烈回響，也有多人分享在高鐵苗栗站遺失物歸原主的經驗，紛紛讚說社會處處有溫暖，最美的風景是拾金不昧的好德性，苗栗好人多，還有高鐵貼心的服務，給苗栗一個讚。

高鐵苗栗站指出，2名男性旅客6月9日上午8點32分在高鐵苗栗站2號出口，拾獲林姓老婦人的錢包交給服務台同仁，服務台隨即聯絡到林姓老婦人，公司持續秉持服務精神，提供旅客貼心、便利的服務。