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6移工駕車撞傷女騎士 台中警逮回落跑2移工

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市陳姓女子本月2日騎機車經過龍井區中山路與中華路路口時，遭一輛闖紅燈的休旅車撞成重傷，車上6人棄車逃逸。警方半小時內逮回4人，並查出車上都是逃逸移工。警方歷經多日追緝，昨天傍晚和移民署台中專勤隊在彰化縣芳苑鄉將在逃兩人逮回，今解送至台中專勤隊處理，將遣送返國。

據了解，陳女（27歲）送醫後，全身多處受傷，目前仍昏迷就醫中，另亦查出到案6名移工都新冠肺炎確診。

陳女家人為她的遭遇不捨，並希望政府重視這次不幸，不要讓非法移工成了台灣人不定時炸彈。

警方說，車禍發生後，休旅車駕駛把肇事車輛停在離肇事路口約50公尺的路旁，並與車內另5名乘客逃離現場。其中有4人共乘一輛計程車，因有目擊者記下車號報案，警方馬上查到計程車司機電話連絡，司機接著不動聲色的把車開到龍井分駐所，由警方加以逮捕。

偵訊時，阮姓移工（24歲）坦承當時由他駕車經龍井區中華路三段往梧棲方向行駛，因聊天未注意號誌而在路口與往大肚方向的陳女機車撞上。但對於他們在何處工作、住在哪裡？阮和另3人均含糊其詞。

警方說，在逃兩名移工後來由同鄉接應，躲在芳苑一處民宅，警方歷經多日過濾相關人口，最後才將兩人找到。

警方歷經多日追緝，昨天傍晚和移民署台中專勤隊在彰化縣芳苑鄉將在逃兩移工逮回。圖／警方提供
警方歷經多日追緝，昨天傍晚和移民署台中專勤隊在彰化縣芳苑鄉將在逃兩移工逮回。圖／警方提供
警方歷經多日追緝，昨天傍晚和移民署台中專勤隊在彰化縣芳苑鄉將在逃兩移工逮回。圖／警方提供
警方歷經多日追緝，昨天傍晚和移民署台中專勤隊在彰化縣芳苑鄉將在逃兩移工逮回。圖／警方提供

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