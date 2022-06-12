影／和男友吵架 高雄女負氣跳車 滾出車外驚悚畫面曝光

高雄市蕭姓男子10日上午駕車搭載鍾姓女友，行經車水馬龍的中山四路時，雙方發生爭吵，鍾女竟在車子行進中，負氣打開車門，整個人滾出車外，又翻滾一圈倒地：所幸鍾女命大，後方車輛有保持安全車距，未撞及鍾女也未發生追撞。鍾女頭、手腳擦挫傷，因跳車危險行為，被警方開單告發。

警方調查，該起車禍發生在10日上午8時30分許，當時蕭姓男子（35歲）駕車搭載鍾姓女友（29歲），車子行經中山四路接近中安路口時，2人在車中發生爭吵，沒想到，鍾女一氣之下，打開車門跳車。

鍾女開車門後，因車子仍在行進中，瞬間整個人後滾翻掉出車外，四腳朝天又在地上翻滾一圈倒地，整個過程被後方自小客車行車紀錄器拍下，所幸鍾女命大，當時後方車輛速度不快，加上有保持安全車距，後方車煞車後，也未造成追撞。

警消獲報趕抵現場，救護人員將受傷的鍾女送醫治療，所幸僅手腳擦挫傷、頭部撞傷，無大礙已出院。

民眾事後將鍾女跳車的驚悚畫面，PO上臉書「爆廢公社」，引發網友熱議，有網友連續發驚嘆符號，網友則指，「嚇死寶寶」、「好恐怖」，有網友調侃「靠北噴裝備了」、「居然暴雷玩命關頭10」、「以為像拍電影一樣，下來會是站著的嗎？」「以為充氣娃娃掉出來」。

有網友猜測「應該是吵架了硬下車」，有網友則呼籲「賭氣？別拿自己的生命開玩笑」。

警方指出，已針對鍾女跳車行為，依違反道路交通管理處罰條例第81條開罰，可處500元罰鍰。