影／救命關頭竹南警車急補位 昏迷婦人就醫6分鐘送到院

苗栗縣竹南鎮一名婦人6月9日晚間在家，癱軟無力失去意識，救命關頭警車一路開啟警示燈及鳴笛，6分鐘載送婦人至頭份市為恭醫院，醫治後身體逐漸恢復正常。

竹南警察分局中港海口派出所6月9日晚上8點24分接獲報案，竹南鎮竹興里有長者身體不適，需緊急救助，警員郭秉浤、易靈到場發現，一名婦人不明原因突感身體不適，漸漸失去意識，家人萬分著急報案求助。

警方說，當時就近救護車均已派遣出去，若要等位置較遠的救護車抵達現場，恐需耗費更多時間，員警見婦人癱軟無力、沒有反應，擔心婦人等待救護車，恐會延誤救治時機，立即與家屬一同將婦人抬上警車。

警車沿路開啟警示燈及鳴笛，緊急載送婦至為恭醫院就醫，6分鐘抵達醫院，醫師診治婦人後，身體逐漸恢復正常，並平安返家休息，婦人及家人對於警方協助，及時補位緊急送醫，表示感激之意。