台東大學路偏僻倉庫失火缺水源 水箱車連結送水滅火

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東市大學路一段71巷底產業道路旁，尤姓住民鐵皮屋倉庫，昨晚約11時不明原因發生火警，因為附近沒水源、道路狹隘，台東縣消防局派出多輛消防車、水箱車到場連結灌救，約11時43分控制火勢，今天凌晨0時許撲滅、無人員受傷，火警原因仍待警消鑑識調查。

尤姓屋主表示，家人都住在其他地方，該鐵皮屋倉庫內沒有住人，都是存放辦桌用品，為什麼會失火她也很納悶。

她說，昨晚11點多接到里長電話，指有人發現他們家倉庫外失火了，趕到現場的時候，倉庫內煙霧瀰漫，已經有消防員到場救火，房子後方及外頭好像都有火勢，因為附近沒有水源，大家都很擔心火勢蔓延。

建農里長林金寶說，該鐵皮屋倉庫位置非常偏僻，周邊荒煙蔓草，連水源都沒有，他也是接到附近住戶通知到場查看、通知屋主，還好消防隊到場及時撲救，沒有造成太大傷害。

失火倉庫位於偏僻產業道路，為一樓鐵皮屋，內部存放辦桌用品。記者卜敏正／攝影
失火倉庫位於偏僻產業道路，為一樓鐵皮屋，內部存放辦桌用品。記者卜敏正／攝影
失火倉庫為獨棟一樓鐵皮屋，位於偏僻產業道路、沒有消防栓、水源。記者卜敏正／攝影
失火倉庫為獨棟一樓鐵皮屋，位於偏僻產業道路、沒有消防栓、水源。記者卜敏正／攝影
失火倉庫位於偏僻的產業道路、沒有消防栓、水源，消防隊連結多輛水箱車到場灌救。記者卜敏正／攝影
失火倉庫位於偏僻的產業道路、沒有消防栓、水源，消防隊連結多輛水箱車到場灌救。記者卜敏正／攝影
失火倉庫位於偏僻的產業道路、沒有消防栓、水源，消防隊連結多輛水箱車到場灌救。記者卜敏正／攝影
失火倉庫位於偏僻的產業道路、沒有消防栓、水源，消防隊連結多輛水箱車到場灌救。記者卜敏正／攝影

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