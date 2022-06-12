台東大學路偏僻倉庫失火缺水源 水箱車連結送水滅火

台東市大學路一段71巷底產業道路旁，尤姓住民鐵皮屋倉庫，昨晚約11時不明原因發生火警，因為附近沒水源、道路狹隘，台東縣消防局派出多輛消防車、水箱車到場連結灌救，約11時43分控制火勢，今天凌晨0時許撲滅、無人員受傷，火警原因仍待警消鑑識調查。

尤姓屋主表示，家人都住在其他地方，該鐵皮屋倉庫內沒有住人，都是存放辦桌用品，為什麼會失火她也很納悶。

她說，昨晚11點多接到里長電話，指有人發現他們家倉庫外失火了，趕到現場的時候，倉庫內煙霧瀰漫，已經有消防員到場救火，房子後方及外頭好像都有火勢，因為附近沒有水源，大家都很擔心火勢蔓延。