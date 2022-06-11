2名中國籍男子駕橡皮艇闖富岡港 海巡調查動機
2名中國籍男子今天傍晚駕著橡皮艇拉著水上摩托車進入台東富岡港，尋求避難。上岸後2人稱，從菲律賓要返回中國，因船壞了進港求援。不過海巡還要進一步調查真正原因。
富岡港漁民表示，傍晚約5時，突然有艘橡皮艇拖著水上摩托車進港，海巡安檢所人員攔查，是2名中國籍男子，海巡不敢大意，大陣仗出動人力，穿防護裝備進行篩檢和搜查。
現場處理的海巡人員表示，經查2人分別是35歲古姓，52歲崔姓男子，供稱在菲律賓打工8個月，很想回中國老家，於是上網買水上摩托車和橡皮艇從菲律賓出海，因風浪大，水上摩托車失去動力，在海上漂流3日到富岡港外，於是進港求援。
2人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陰性，但對其他問題避重就輕，海巡將進一步調查進港真正動機，初步偵訊後，由消防局救護車會同衞生局人員，將2人強制隔離安置。
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