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男因債務糾紛速食店內遭擄走 北市警速逮4人送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子昨凌晨在台北市中山區一間速食店內，遭黃姓男子等4人強押上車擄走，民眾見狀報警介入，員警循線前往新北市泰山區民宅查獲涉案4人，助張男脫困，黃等人稱因張男積欠2萬元債務才將張帶走談判，否認毆打張男，警詢後依妨害自由、妨害秩序罪嫌送辦。

警方表示，昨凌晨2時許獲報，有民眾在中山區南京東路、林森北路口的速食店內遭人押上汽車擄走，員警調閱監視器畫面循線追人，一路追到新北市泰山區一處民宅時，35歲黃姓男子、25歲李姓男子、30歲呂姓男子及25歲許姓男子正要離開，被當場查獲，民宅內34歲張姓男子也順利脫困。

黃男供稱，張男積欠2萬元債務不還，所以才找另3人助陣，一起將張男帶離談判債務，過程中並無毆打張男；張男則說，他被4人帶走後，在民宅房間內被毆打，但不願提告傷害罪。全案警詢後依妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

黃等4人從速食店內將張男押走。記者李隆揆／翻攝
黃等4人從速食店內將張男押走。記者李隆揆／翻攝

債務 速食

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