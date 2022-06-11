聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕男遇警逃竄1公里撞車 已是酒駕累犯

聯合報／ 記者林保光／即時報導

劉姓男子今天下午開車違規左轉，遇員警攔車，卻突然加速逃竄，警方尾隨追緝約1公里，他撞及停路旁的轎車後停下，警方上前，發覺他渾身酒氣，酒測值超標，立即逮捕他，發現他已不是第一次酒駕，而且駕照都已吊銷，依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，今天下午2點30分，劉姓男子（29歲）開車路過高雄市前金區中華三路與七賢二路口，他未遵守燈號指示，提前左轉，正遇高雄市警新興分局警備隊執行交通稽查勤務的員警，警方示意要他停車，他減速靠向路邊，卻突然加速逃離，警方立即尾隨追上。

劉開車逃竄到前金區成功一路與前金一街口，失控擦撞路邊的黑色轎車才停車，員警立即上前制伏他，發覺他有酒氣，對他酒測，呼氣酒測值每公升0.44毫克，立即逮捕他，發現他曾在2018年同涉酒駕，駕照已吊銷。

劉稱，他昨晚與朋友喝酒到今天凌晨，下午外出幫女友買飯，遇員警攔查，擔心酒駕才心虛想要逃離。警方除了依公共危險罪嫌查辦他，並對他開出無照駕駛、未依號誌行駛，以及不服稽查取締罰單，要罰上萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劉姓男子涉酒駕遇警逃竄，撞車後被警方制伏，接受酒測。記者林保光／翻攝
劉姓男子涉酒駕遇警逃竄，撞車後被警方制伏，接受酒測。記者林保光／翻攝

酒駕 酒測 駕照

延伸閱讀

阿伯酒測值0.93被法辦 竟怪警方小題大作

台南酒店妹酒駕撞死人 善心家屬稱死者托夢願意原諒她

國道連環追撞1死3傷 無照駕駛肇逃辯稱移車遭法官羈押

樂極生悲！開車讓女友「嘴巴服務」 男失控撞車陰莖險被咬斷

相關新聞

男遭砍死 同居女與凶嫌對看3秒

花蓮秀林鄉一名從事小額放款的林姓男子，昨天被發現身中十多刀陳屍家門前草叢，同居人林姓女子返家時，親眼目擊凶嫌手上還拿著刀...

2陸籍男子駕橡皮艇求避難 台東海巡強制隔離查動機

2名中國籍男子疑因橡皮艇失去動力，海漂3天後，今天傍晚利用僅存動力駛入台東富岡漁港，海巡人員發現不敢大意，立即穿防護衣篩...

屏東愛文芒果被盯上 詐騙集團上網騙個資盜刷打劫

屏東愛文芒果進入採收旺季，立委鍾佳濱日前才踢爆，有詐騙集團偽裝芒果農騙取買家個資，再以第三方支付手法盜刷。詎料不肖分子越...

男因債務糾紛速食店內遭擄走 北市警速逮4人送辦

張姓男子昨凌晨在台北市中山區一間速食店內，遭黃姓男子等4人強押上車擄走，民眾見狀報警介入，員警循線前往新北市泰山區民宅查...

酒駕男遇警逃竄1公里撞車 已是酒駕累犯

劉姓男子今天下午開車違規左轉，遇員警攔車，卻突然加速逃竄，警方尾隨追緝約1公里，他撞及停路旁的轎車後停下，警方上前，發覺...

影／開山路疑會車不慎失控 連人帶車翻落山谷

新北市汐止區今天下午發生一起汽車墜谷意外，張姓男子開山路與對向車輛會車時，疑不慎失控連人帶車翻落山谷，新北市消防局出動大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。