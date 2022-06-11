酒駕男遇警逃竄1公里撞車 已是酒駕累犯

劉姓男子今天下午開車違規左轉，遇員警攔車，卻突然加速逃竄，警方尾隨追緝約1公里，他撞及停路旁的轎車後停下，警方上前，發覺他渾身酒氣，酒測值超標，立即逮捕他，發現他已不是第一次酒駕，而且駕照都已吊銷，依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，今天下午2點30分，劉姓男子（29歲）開車路過高雄市前金區中華三路與七賢二路口，他未遵守燈號指示，提前左轉，正遇高雄市警新興分局警備隊執行交通稽查勤務的員警，警方示意要他停車，他減速靠向路邊，卻突然加速逃離，警方立即尾隨追上。

劉開車逃竄到前金區成功一路與前金一街口，失控擦撞路邊的黑色轎車才停車，員警立即上前制伏他，發覺他有酒氣，對他酒測，呼氣酒測值每公升0.44毫克，立即逮捕他，發現他曾在2018年同涉酒駕，駕照已吊銷。

劉稱，他昨晚與朋友喝酒到今天凌晨，下午外出幫女友買飯，遇員警攔查，擔心酒駕才心虛想要逃離。警方除了依公共危險罪嫌查辦他，並對他開出無照駕駛、未依號誌行駛，以及不服稽查取締罰單，要罰上萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康