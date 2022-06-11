網戀詐騙案層出不窮 豐原警方1日成功3阻詐

近期詐騙集團手法不斷更新，台中豐原金融單位密集度高，警方持續防止詐騙。豐原警方昨天單日阻止3起詐騙匯款，阻詐金額共39萬9300元；警方表示，民眾若遇到類似詐騙情形，一定要謹慎求證，以免害荷包失血。

台中豐原1民眾昨到豐原郵局，要求匯款29萬9300元到指定帳戶，表示在網路認識在伊拉克擔任美軍女子，退休後欲到台灣生活，但被卡在海關，希望協助匯款「通關費」代收包裹；豐原所警員與行員了解狀況後，隨即勸阻，成功阻止其匯款。

另有民眾到社口郵局，表示在網路上認識一名男子，要匯款5萬元到聯合國，才能協助男子來台；隨後經社口所、郵局行員勸說，阻止匯款；南陽郵局也有民眾欲匯款5萬元，表示網路上認識名女子，要求他匯款協助，也由豐東所、郵局行員聯合阻詐成功。

同一天3起阻詐案件，皆由郵局行員對被害人關懷慰問時，發現可疑，通報豐原警分局，與轄區派出警員一同勸說，讓民眾了解狀況後，成功阻止詐騙發生。

豐原警方提到，阻詐工作需要警方、金融機構與民眾認知等三方聯合共同阻止詐騙被害，因此，阻詐工作必需仰賴第一線行員的把關「關懷提問」，察覺民眾有異常匯款情事時，更是需要行員的機智來通報警員，並爭取到場時間，即時案例說明讓民眾警覺，避免民眾受騙。