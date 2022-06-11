影／開山路疑會車不慎失控 連人帶車翻落山谷

新北市汐止區今天下午發生一起汽車墜谷意外，張姓男子開山路與對向車輛會車時，疑不慎失控連人帶車翻落山谷，新北市消防局出動大批人車前往搶救，男被救起後無明顯外傷，拒絕送醫，事故發生原因現由警方調查中。

新北市消防局今天下午2時20分獲報，汐止區勤進路往青雲宮方向，發生車輛翻落山谷意外，出動7輛救災車和17人前往搶救，發現該車翻落山谷後四輪朝天，約有3.3公尺深，將近一層樓高。

救難人員架梯爬下察看，發現汽車駕駛張男（65歲）受困在駕駛座上，所幸有繫安全帶，並未摔出車外，張男被救起後，因生命徵象正常，無明顯外傷，他拒絕送醫。