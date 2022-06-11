假冒果農臉書小編騙個資盜刷卡 警籲小心防詐

中央社／ 台北11日電

刑事局今天表示，有歹徒假冒果農臉書小編，向訂購民眾詐騙個資，再盜刷信用卡，從1月至今，類似手法有5件，總財損共新台幣42萬餘元，呼籲民眾小心防詐。

刑事警察局發布新聞資料指出，一名60歲已退休陳姓男子日前刷臉書（Facebook）發現有台東果農賣芒果精美廣告，於是在臉書粉絲專頁留言想訂購，事後收到自稱是粉絲專頁小編私訊，並提到要填訂單才會出貨。

陳姓男子未查證，依私訊內指示填寫個人資料、信用卡卡號及交易驗證碼等資料，沒多久手機就收到銀行傳送刷卡簡訊，但因費用為新台幣1萬550元，陳男察覺有異，經確認後才知被盜刷。

刑事局指出，165專線統計，從今年1月至今，歹徒假冒果農臉書粉絲專頁小編詐騙盜刷共5件，經分析，詐騙集團會搜尋販售類似商品的官方臉書粉絲專頁，發現網友留言有意訂購，就扮小編問個資後盜刷。

警方表示，民眾收到相關訊息時，應先查證或至官方臉書粉絲專頁詢問，若私訊內有短網址連結，要求提供信用卡等個人資料，千萬不要填寫，若不慎送出相關資料，可詢問發卡銀行協助，類似防範詐騙手法可打165專線諮詢。

詐騙集團 盜刷 信用

延伸閱讀

全聯粉專揭16縣市「假面具」 網喊太中肯：無法反駁

恩恩父親指音檔無他人個資 沒理由不提供

課金爆量！日本千萬YouTuber信用卡被鎖 「一年超狂開銷」曝光

「滯留鋒」也能唱！氣象局用11首歌單當天氣預報 網狂讚：幫小編加菜

相關新聞

男遭砍死 同居女與凶嫌對看3秒

花蓮秀林鄉一名從事小額放款的林姓男子，昨天被發現身中十多刀陳屍家門前草叢，同居人林姓女子返家時，親眼目擊凶嫌手上還拿著刀...

2陸籍男子駕橡皮艇求避難 台東海巡強制隔離查動機

2名中國籍男子疑因橡皮艇失去動力，海漂3天後，今天傍晚利用僅存動力駛入台東富岡漁港，海巡人員發現不敢大意，立即穿防護衣篩...

屏東愛文芒果被盯上 詐騙集團上網騙個資盜刷打劫

屏東愛文芒果進入採收旺季，立委鍾佳濱日前才踢爆，有詐騙集團偽裝芒果農騙取買家個資，再以第三方支付手法盜刷。詎料不肖分子越...

男因債務糾紛速食店內遭擄走 北市警速逮4人送辦

張姓男子昨凌晨在台北市中山區一間速食店內，遭黃姓男子等4人強押上車擄走，民眾見狀報警介入，員警循線前往新北市泰山區民宅查...

酒駕男遇警逃竄1公里撞車 已是酒駕累犯

劉姓男子今天下午開車違規左轉，遇員警攔車，卻突然加速逃竄，警方尾隨追緝約1公里，他撞及停路旁的轎車後停下，警方上前，發覺...

影／開山路疑會車不慎失控 連人帶車翻落山谷

新北市汐止區今天下午發生一起汽車墜谷意外，張姓男子開山路與對向車輛會車時，疑不慎失控連人帶車翻落山谷，新北市消防局出動大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。