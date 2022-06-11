假冒果農臉書小編騙個資盜刷卡 警籲小心防詐

刑事局今天表示，有歹徒假冒果農臉書小編，向訂購民眾詐騙個資，再盜刷信用卡，從1月至今，類似手法有5件，總財損共新台幣42萬餘元，呼籲民眾小心防詐。

刑事警察局發布新聞資料指出，一名60歲已退休陳姓男子日前刷臉書（Facebook）發現有台東果農賣芒果精美廣告，於是在臉書粉絲專頁留言想訂購，事後收到自稱是粉絲專頁小編私訊，並提到要填訂單才會出貨。

陳姓男子未查證，依私訊內指示填寫個人資料、信用卡卡號及交易驗證碼等資料，沒多久手機就收到銀行傳送刷卡簡訊，但因費用為新台幣1萬550元，陳男察覺有異，經確認後才知被盜刷。

刑事局指出，165專線統計，從今年1月至今，歹徒假冒果農臉書粉絲專頁小編詐騙盜刷共5件，經分析，詐騙集團會搜尋販售類似商品的官方臉書粉絲專頁，發現網友留言有意訂購，就扮小編問個資後盜刷。

警方表示，民眾收到相關訊息時，應先查證或至官方臉書粉絲專頁詢問，若私訊內有短網址連結，要求提供信用卡等個人資料，千萬不要填寫，若不慎送出相關資料，可詢問發卡銀行協助，類似防範詐騙手法可打165專線諮詢。