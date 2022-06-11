影／拒付傳播妹費用1萬2 又嗆「敢要錢給你死」下場慘

新北市淡水區詹姓男子，日前請李男代叫傳播妹到家助興，事後卻拒付1萬2千元費用，又嗆友「敢要錢給你死」。昨天（10日）下午，李男夥同3男持棍，將詹男打成重傷，所幸送醫後沒有生命危險。昨天警方循線逮捕4嫌，警詢後依殺人未遂、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送法辦。

經查，詹姓男子（42歲）有多項前科的他，這個月6日，請李姓友人（45歲）代叫一名傳播妹，到詹男淡水學府路住處助興。事後李男向詹男索討代墊1萬2千元傳播妹費用，詹男卻百般推託拒付。

詹男拒付叫傳播妹費用，又在共同line群組內對李男嗆聲，還撂話恐嚇「敢要錢給你死」李男不甘要不到錢，又被詹男撂話恐嚇。昨天（10日）下午帶著甩棍，夥同羅（29歲）、許（37歲）、游（33歲）等3男，來到詹男位於新北市淡水區學府路102巷住處外。

當天下午3時39分左右，李叫得詹男出來，4嫌見詹蜂擁衝前，朝著詹男身上一陣揮打，造成詹男雙手骨折、頭部撕裂傷、手腳撕裂傷，逞凶後4嫌共乘一輛計程車逃逸。警方獲報派員趕抵，協助詹男送醫急救，所幸沒有生命危險。