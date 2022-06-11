花蓮男被亂刀砍死菜園 同居女返家遇浴血凶嫌對看3秒

花蓮秀林鄉今天驚傳一起財殺案，從事小額放款的林姓男子，被發現陳屍住家旁菜園，身上有多處刀傷。初步調查，凶手行凶後，將死者拖到菜園旁還洗地，再騎乘死者摩托車到附近沙灘，換裝後逃逸，警方不排除是金錢糾紛的預謀犯案，正調閱周邊監視器追查。

新城警分局今天上午7時許接獲家住秀林村民有部落的林姓女子報案。林女與死者同居，她表示，她清晨6時40分出外散步，約40分鐘後返家，要進廚房煮早餐時，看到一名戴著帽子、口罩的陌生中年男子從家裡走出。

她表示，兩人對看約3到5秒鐘，她看到對方身上有血、手上有刀，趕緊奪門而出，跑到距家約800公尺的新城警分局報案。

警方陪同林女回家察看，搜查後，發現與她同居的64歲林姓男子倒臥住家旁菜園，已經死亡。

警方立即封鎖現場蒐證，在距凶案現場約300公尺的沙灘上，發現死者所有的摩托車，腳踏板上有血跡，現場還有血衣，研判凶手行凶後，騎乘這輛摩托車到附近換裝，再換乘其他交通工具逃亡。

死者親友表示，根據現場監視器，事發當時林男蹲在家門前，凶手從後方靠近，拿出物品猛砸後腦，再將倒地的林男拖到菜園旁，接著以清水洗地。

親友表示，林男平常在台北居住，昨天才回花蓮，沒想到就遭到殺害，且住處在秀林村民有部落海堤附近，相當偏僻，一般人不會經過，懷疑是預謀犯案。