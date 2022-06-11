他失業偷牛奶青菜被逮想到妻小哭了 暖警自掏腰包相助

50歲王姓男子因疫情失業已2個多月，昨晚發現家中冰箱已空，妻小沒東西吃，跑到南區某量販店偷牛奶、青菜等共約400元，當場被店員逮到報警，王男自知犯錯，不斷啜泣，警方得知其處境，反而自掏腰包買了2000元物資送他，警方依竊盜罪嫌送辦，經檢方視訊後將他飭回。

王男說，家中兒子念國二、女兒念小六，妻子做手工賺微薄薪水。因疫情關係，曾是工廠送貨員，後來工廠因老闆跑路倒了，轉業到便當店做外送，今年又因生意不佳被辭退，已失業在家2個多月。

昨天下午4時許，他看到家中冰箱已空，不願妻小挨餓，竟跑到量販店，偷取牛奶、青菜等食材，共約400元，不料店員見他行跡鬼祟，看他拿著食物未結帳，一走出門口，當場報警逮人。