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他失業偷牛奶青菜被逮想到妻小哭了 暖警自掏腰包相助

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

50歲王姓男子因疫情失業已2個多月，昨晚發現家中冰箱已空，妻小沒東西吃，跑到南區某量販店偷牛奶、青菜等共約400元，當場被店員逮到報警，王男自知犯錯，不斷啜泣，警方得知其處境，反而自掏腰包買了2000元物資送他，警方依竊盜罪嫌送辦，經檢方視訊後將他飭回。

王男說，家中兒子念國二、女兒念小六，妻子做手工賺微薄薪水。因疫情關係，曾是工廠送貨員，後來工廠因老闆跑路倒了，轉業到便當店做外送，今年又因生意不佳被辭退，已失業在家2個多月。

昨天下午4時許，他看到家中冰箱已空，不願妻小挨餓，竟跑到量販店，偷取牛奶、青菜等食材，共約400元，不料店員見他行跡鬼祟，看他拿著食物未結帳，一走出門口，當場報警逮人。

他被抓到警局時，不斷低頭拭淚，經警方詢及原委，他才娓娓道出其處境。簡姓刑警得知他家中仍有妻小待養，立刻跑到量販店購買2000元的牛奶、泡麵與米送他，並熱心幫他找工作，希望他能振作起來，不要再犯錯了。王男被暖警之舉感動，哭得更傷心。

警方得知王男家中仍有妻子待養，立刻跑到量販店購買2000元的牛奶、泡麵與米等物資送他，並熱心幫他找工作，希望他能振作起來。記者邵心杰／翻攝
警方得知王男家中仍有妻子待養，立刻跑到量販店購買2000元的牛奶、泡麵與米等物資送他，並熱心幫他找工作，希望他能振作起來。記者邵心杰／翻攝
王姓男子昨晚發現家中冰箱已空，妻小沒東西吃，跑到南區某量販店偷了牛奶、青菜等共約400元，當場被店員逮到報警。記者邵心杰／翻攝
王姓男子昨晚發現家中冰箱已空，妻小沒東西吃，跑到南區某量販店偷了牛奶、青菜等共約400元，當場被店員逮到報警。記者邵心杰／翻攝

量販店 冰箱 疫情

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