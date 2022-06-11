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北巿婦人接詐騙電話聯手警演戲 誘出2年輕車手當街活逮
詐騙集團一直鎖定高齡民眾為詐騙對象，但台北市67歲郭姓婦人接獲詐騙電話後，知道對方是詐團，立即報警並配合警方行動，約出對方後，19歲葉姓詐騙車手與附近把風的黃姓車手（23歲），兩人當街被逮。
台北市信義警分局吳興街派出所，日前接獲郭姓婦人報案，她說日前接獲詐騙集團電話，對方佯裝是保險公司及假檢警，謊稱婦人涉及詐領防疫保險金，需交付存款監管，郭婦一聽就知詐騙，聯絡警方將計就計抓人。
歹徒輪流扮演「國泰產險人員」、「地檢署朱檢察官」及「刑事局165專線李淑華警官」，要求郭姓婦人提領79萬5千元監管，郭婦假裝上當，還拍攝鈔票及提領證明相片回報詐騙集團，取信歹徒後立即將錢存回。
婦人返家後以廢棄紙張偽裝成一捆捆鈔票後裝入提袋，放置住家附近花圃，扮演假檢察官的葉姓車手現身取款，準備離去時，被現場埋伏的便衣警力壓制逮捕，並查扣車手與聯繫集團上手的手機。
附近把風監控的黃姓車手發現同夥被逮，慌忙準備回報時，也被現場員警察覺，一併壓制逮捕，全案詢後依詐欺罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並持續向上溯源，追查同案其他共犯。
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