中市1到3月死亡車禍 六都第二高

根據交通部道安網統計，今年1至3月交通事故死亡人數，台中市為六都第二高；今年2月，男大生冒雨騎機車還家人，不幸車禍喪命、黃姓軍人騎機車載女友行經大里區閃燈路口，與貨車碰撞，情侶雙雙不治。民代呼籲市府應重視死亡車禍，做好交安配討措施。

台中市議員何敏誠查詢交通部道安網統計發現，今年1至3月交通事故死亡人數總和，台中市來到79人，為六都第二高城市，顯然市府尚未就交通安全做出更積極的改善。

台中市警局交通大隊統計，今年1至3月易肇事、超速熱點以北屯區文心路四段、東區旱溪西路一段，及西區民權路等車禍增幅較高，已規畫不定時、不定點移動式測速照相取締，提醒民眾降低車禍減少事故。

並在本月展開為期3個月「促進路口安全及精實執法專案勤務」，在易肇事路段針對闖紅燈、汽機車不停讓行人及視障者、行人違規穿越道路等樣態加強取締，同時將酒駕、超速、無照及違規停車均納入。

何敏誠指出，除針對教育、工程、執法三面向來改善交通安全，更應了解大客車、大貨車等大型車輛，不但佔據道路最大空間，且往往發生車禍「非死即傷」，應積極約束大型車司機的駕駛行為。

服務處執行長何昆霖建議，可參考高雄市交通局粉專宣導方式，明確提到，大車前後左右都有視野死角，請善用視野輔助系統，內輪差對機慢車傷害大，轉彎請放慢並留意以及路口慢看停、行人優先行等宣導事項，配合汽車駕駛職業工會及台中工業區等單位，要求大型車職業駕駛有更謹慎的安全行車意識，避免憾事發生。

何昆霖說，大型車輛造成的交通事故死亡率很高，根據交通部去年全年統計，大貨車平均每10萬輛有105人死亡，大客車平均每10萬輛有72人死亡，遠比小客車平均每10萬輛有9人、機車每10萬輛有10人的死亡率來得高。