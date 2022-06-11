網路違法販售動物用藥 新北疫情間接獲近50件

疫情期間透過網路購物成為主流，但網路販售動物用藥品會受重罰，新北市動保處去年疫情至今已接獲近50起網路販賣藥品相關案件，有賣家於蝦皮販售動物用藥品「內蟲逃」，依違反動物用藥品管理法處以18萬元罰鍰。動保處呼籲飼主及業者切勿在網路販賣動物用藥品。

動保處日前接獲檢舉，於蝦皮發現非法販售動物用驅蟲藥品內蟲逃，該商家去年2月就因未申請動物用藥品販售許可證，私下販售動物用藥品麻辣洗被動保處裁罰9萬元。

經動保處再次調查，其坦承為方便顧客使用及購買，於裁罰後仍持續私下出貨動物用藥品予熟悉的顧客。該賣家知法犯法2度於網路販售動物用藥品，已違反動物用藥品管理法開罰18萬元。

動保處表示，常見在網路販售的動物用藥品包括驅蟲口服藥或滴劑，或藥用洗劑等，很多業者或民眾都想圖一時之便，將家中多餘動物用藥上網轉售，但此舉已違反動物用藥品管理法規定。

關於合法的動物用藥，民眾購買時需認明具中央核准字號的商品，如標示有「動物藥入字」或「動物藥製字」等，才能確保藥品效能及保護寵物健康。另從事動物用藥販售時需取得「動物用藥品販賣業許可證」，並具有實體店面空間才可合法販售。