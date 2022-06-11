聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路違法販售動物用藥 新北疫情間接獲近50件

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

疫情期間透過網路購物成為主流，但網路販售動物用藥品會受重罰，新北市動保處去年疫情至今已接獲近50起網路販賣藥品相關案件，有賣家於蝦皮販售動物用藥品「內蟲逃」，依違反動物用藥品管理法處以18萬元罰鍰。動保處呼籲飼主及業者切勿在網路販賣動物用藥品。

動保處日前接獲檢舉，於蝦皮發現非法販售動物用驅蟲藥品內蟲逃，該商家去年2月就因未申請動物用藥品販售許可證，私下販售動物用藥品麻辣洗被動保處裁罰9萬元。

經動保處再次調查，其坦承為方便顧客使用及購買，於裁罰後仍持續私下出貨動物用藥品予熟悉的顧客。該賣家知法犯法2度於網路販售動物用藥品，已違反動物用藥品管理法開罰18萬元。

動保處表示，常見在網路販售的動物用藥品包括驅蟲口服藥或滴劑，或藥用洗劑等，很多業者或民眾都想圖一時之便，將家中多餘動物用藥上網轉售，但此舉已違反動物用藥品管理法規定。

關於合法的動物用藥，民眾購買時需認明具中央核准字號的商品，如標示有「動物藥入字」或「動物藥製字」等，才能確保藥品效能及保護寵物健康。另從事動物用藥販售時需取得「動物用藥品販賣業許可證」，並具有實體店面空間才可合法販售。

動保處呼籲民眾，動物用藥品使用會因為動物品種、體重及身體狀況而調整，需諮詢過專業獸醫師再使用，才能保障家中寵物健康。

民眾購買動藥時須注意藥品是否有「動物藥入字」或「動物藥製字」等合格字樣。圖／新北市動保處提供
民眾購買動藥時須注意藥品是否有「動物藥入字」或「動物藥製字」等合格字樣。圖／新北市動保處提供
民眾在給寵物購買動物用藥品時應仔細看其來源及內容。圖／新北市動保處提供
民眾在給寵物購買動物用藥品時應仔細看其來源及內容。圖／新北市動保處提供
在網路販售動物用藥品違反動物用藥品管理法。圖／新北市動保處提供
在網路販售動物用藥品違反動物用藥品管理法。圖／新北市動保處提供

獸醫師 寵物

延伸閱讀

玉山盃／新北扣倒台南晉決賽 宋嘉翔7成打擊率為選秀熱身！

影／新北跟騷拘提首例 保全男網戀OL 傳不雅照猛烈追求

新北7檢疫中心 侯友宜上午前往板橋視察：全力防守

高市獸醫組麻醉吹箭隊 救援浪浪更有力

相關新聞

男遭砍死 同居女與凶嫌對看3秒

花蓮秀林鄉一名從事小額放款的林姓男子，昨天被發現身中十多刀陳屍家門前草叢，同居人林姓女子返家時，親眼目擊凶嫌手上還拿著刀...

2陸籍男子駕橡皮艇求避難 台東海巡強制隔離查動機

2名中國籍男子疑因橡皮艇失去動力，海漂3天後，今天傍晚利用僅存動力駛入台東富岡漁港，海巡人員發現不敢大意，立即穿防護衣篩...

屏東愛文芒果被盯上 詐騙集團上網騙個資盜刷打劫

屏東愛文芒果進入採收旺季，立委鍾佳濱日前才踢爆，有詐騙集團偽裝芒果農騙取買家個資，再以第三方支付手法盜刷。詎料不肖分子越...

男因債務糾紛速食店內遭擄走 北市警速逮4人送辦

張姓男子昨凌晨在台北市中山區一間速食店內，遭黃姓男子等4人強押上車擄走，民眾見狀報警介入，員警循線前往新北市泰山區民宅查...

酒駕男遇警逃竄1公里撞車 已是酒駕累犯

劉姓男子今天下午開車違規左轉，遇員警攔車，卻突然加速逃竄，警方尾隨追緝約1公里，他撞及停路旁的轎車後停下，警方上前，發覺...

影／開山路疑會車不慎失控 連人帶車翻落山谷

新北市汐止區今天下午發生一起汽車墜谷意外，張姓男子開山路與對向車輛會車時，疑不慎失控連人帶車翻落山谷，新北市消防局出動大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。