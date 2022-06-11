不長眼！警交通大執法他駕車紅燈迴轉 通緝身分被揭穿

高雄市鼓山警分局內惟派出所警方日前執行交通大執法，一名陳姓男子駕車行經一處路口，大辣辣地在警方眼皮底下紅燈違規迴轉，警方趨前將他攔查，結果發現陳男是背信罪通緝犯。陳男不僅接紅單挨罰，還被解送桃園地檢署歸案。

鼓山分局內惟派出警員蔡柏盛、陳君慈9日下午2時至4時，在轄區執行交通大執法，行經九如四路和日昌路口實，發現陳姓男子（50歲）駕駛小客車在路口紅燈違規迴轉，於是趨前將陳男攔下。

陳男當時向警方直說抱歉，指自己沒注意到號誌轉變為紅燈，警方要求他出示證件受檢，意外發現陳男在今年1月被桃園地檢署發布背信罪通緝犯，陳男隨即改口稱自己未收到傳票，且案件都有請律師，不知已遭通緝。