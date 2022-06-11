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不長眼！警交通大執法他駕車紅燈迴轉 通緝身分被揭穿

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鼓山警分局內惟派出所警方日前執行交通大執法，一名陳姓男子駕車行經一處路口，大辣辣地在警方眼皮底下紅燈違規迴轉，警方趨前將他攔查，結果發現陳男是背信罪通緝犯。陳男不僅接紅單挨罰，還被解送桃園地檢署歸案。

鼓山分局內惟派出警員蔡柏盛、陳君慈9日下午2時至4時，在轄區執行交通大執法，行經九如四路和日昌路口實，發現陳姓男子（50歲）駕駛小客車在路口紅燈違規迴轉，於是趨前將陳男攔下。

陳男當時向警方直說抱歉，指自己沒注意到號誌轉變為紅燈，警方要求他出示證件受檢，意外發現陳男在今年1月被桃園地檢署發布背信罪通緝犯，陳男隨即改口稱自己未收到傳票，且案件都有請律師，不知已遭通緝。

警方未採信陳男說詞，將他逮捕帶返所，移送鼓山分局，警方視訊桃園地檢署後，將他解送歸案。

高雄陳姓男子駕駛自小客車在鼓山區路口紅燈違規迴轉，被執行交通大執法的員警撞見。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子駕駛自小客車在鼓山區路口紅燈違規迴轉，被執行交通大執法的員警撞見。記者石秀華／翻攝
高市鼓山警分局內惟派出所警方發現陳姓男子駕駛自小客車在路口紅燈違規迴轉，趨前攔查，查獲陳男是通緝犯。記者石秀華／翻攝
高市鼓山警分局內惟派出所警方發現陳姓男子駕駛自小客車在路口紅燈違規迴轉，趨前攔查，查獲陳男是通緝犯。記者石秀華／翻攝

桃園 通緝 律師

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