男想復合恐嚇放火燒車點汽油彈 遭依跟騷法羈押

中央社／ 南投縣11日電

陳姓男子為與陳姓前女友復合，竟傳訊「不接我電話就放火燒車」，陳女嚇到報案，陳男落網，過幾天又不顧陳女保護令，恐嚇點燃汽油彈，被逮後羈押，成南投首起跟騷法羈押案。

跟蹤騷擾防制法為防制性別暴力最重要一塊拼圖，6月1日正式施行上路。南投縣一名32歲陳姓男子與46歲陳姓女子因個性不合分手，不料陳男6月1日以通訊軟體傳送「若不接我電話，要到妳家放火燒車」等恐嚇訊息，並打數十通電話騷擾，還在工作場所外長時間盯梢。

陳女不堪其擾，向南投縣警察局埔里分局報案，由於跟騷法剛正式上路，警方受理陳女報案後，立即依規定製作筆錄並通報系統，縣警局長黃永志得知，除指示積極查處並強調確保被害人安全，警方除在陳女住處設置巡邏箱加強巡邏，也清查陳男可能投宿旅店。

埔里分局今天透過新聞稿表示，帶回陳男詢問並送達書面告誡，因雙方先前已有家暴案，陳女提出保護令聲請但待審理，警方考量陳女有受暴力急迫危險之虞，另依職權向南投地方法院聲請緊急保護令獲准，禁止陳男對陳女實施身體、精神騷擾或其他不法侵害行為。

不料陳男6月7日再次前往陳女住處，持打火機意圖點燃自製汽油彈恐嚇，並破壞監視錄影設備後離去，陳女再度報案，警方隨即報請南投地檢署指揮偵辦，並於6月8日晚間遠赴新北市八里區拘提陳男到案，檢方複訊後依涉犯跟騷法、家庭暴力防治法，向法院聲押陳男獲准，成為跟騷法施行後南投縣首起羈押案例。

黃永志指出，一廂情願、過度追求行為不是愛的表現，可能觸法，也會收到警方書面告誡與法院保護令，南投警方將持續強化執行跟蹤騷擾防制相關作為，民眾若遇跟蹤、騷擾行為，盡可能不要落單，將相關過程錄音、錄影並報案，讓員警第一時間介入協助。

南投 跟騷法 恐嚇

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