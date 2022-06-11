影／新北跟騷拘提首例 保全男網戀OL 傳不雅照猛烈追求

新北市保全員蔡姓男子網戀一名女上班族，展開猛烈追求還上傳不雅照，嚇壞被害女上班族報警求助，汐止警方昨天上門搜索逮人並依法送辦，成為新北市因違反跟騷法遭警方拘提首例案件。

據了解，受害人A女是一名設籍新北市汐止區、年約30歲的上班族，平日喜歡拍照並上傳個人社交軟體，2021年底起，遭一名陌生男子透過臉書、IG等社交軟體及電子郵件，不斷傳訊息騷擾。

「我已訂好餐廳，一起來獨光晚餐。」傳送內容多半為幻想雙方是已交往中的男女朋友關係的互動情節，甚至傳男性下體的不雅照片及「妳若再不跟交往，會讓妳好看。」等恐嚇性言語。

受害A女被嚇壞，不堪騷擾，本月8日向汐止警方報案，還表示，從未見過對方，嚴重影響個人生活及安全，依跟蹤騷擾防制法提告。

汐止警分局汐止派出所依法受理，發現自今年6月1日跟蹤騷擾防制法上路後，騷擾A女的男子仍有多次騷擾行為，以網際網路進行干擾，使被害人持續違反其意願且性或性別有關的行為，讓人心生畏懼，足以影響日常生活，分局防治組獲報派員協助派出所受理後，並依規定開立受理案件證明單。

警竹循線查出涉騷擾男子身分為從事保全員的蔡姓男子（43歲），昨天持法院拘票、搜索票前往新北市土城區蔡男住處，查扣手機二台、行動硬碟一顆、電腦主機一台等相關證物，警方於搜索完畢後依法拘提。

蔡男到案後仍堅稱雙方是男女朋友關係，也坦言有服用抗憂鬱藥物，警詢後，依規定開立書面告誡書，若仍明知故犯，即可啟動保護令機制，並依跟蹤騷擾防制法、恐嚇及散佈猥褻物法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

據警政署統計至6月10日止，全國受理跟蹤騷擾防制法案件共計127件，其中家暴併跟騷案件有63件，六都受理案件數為新北市28件、新北10件、桃園6件、台中14件、台南10件、高雄7件。