聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北跟騷拘提首例 保全男網戀OL 傳不雅照猛烈追求

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市保全員蔡姓男子網戀一名女上班族，展開猛烈追求還上傳不雅照，嚇壞被害女上班族報警求助，汐止警方昨天上門搜索逮人並依法送辦，成為新北市因違反跟騷法遭警方拘提首例案件。

據了解，受害人A女是一名設籍新北市汐止區、年約30歲的上班族，平日喜歡拍照並上傳個人社交軟體，2021年底起，遭一名陌生男子透過臉書、IG等社交軟體及電子郵件，不斷傳訊息騷擾。

「我已訂好餐廳，一起來獨光晚餐。」傳送內容多半為幻想雙方是已交往中的男女朋友關係的互動情節，甚至傳男性下體的不雅照片及「妳若再不跟交往，會讓妳好看。」等恐嚇性言語。

受害A女被嚇壞，不堪騷擾，本月8日向汐止警方報案，還表示，從未見過對方，嚴重影響個人生活及安全，依跟蹤騷擾防制法提告。

汐止警分局汐止派出所依法受理，發現自今年6月1日跟蹤騷擾防制法上路後，騷擾A女的男子仍有多次騷擾行為，以網際網路進行干擾，使被害人持續違反其意願且性或性別有關的行為，讓人心生畏懼，足以影響日常生活，分局防治組獲報派員協助派出所受理後，並依規定開立受理案件證明單。

警竹循線查出涉騷擾男子身分為從事保全員的蔡姓男子（43歲），昨天持法院拘票、搜索票前往新北市土城區蔡男住處，查扣手機二台、行動硬碟一顆、電腦主機一台等相關證物，警方於搜索完畢後依法拘提。

蔡男到案後仍堅稱雙方是男女朋友關係，也坦言有服用抗憂鬱藥物，警詢後，依規定開立書面告誡書，若仍明知故犯，即可啟動保護令機制，並依跟蹤騷擾防制法、恐嚇及散佈猥褻物法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

據警政署統計至6月10日止，全國受理跟蹤騷擾防制法案件共計127件，其中家暴併跟騷案件有63件，六都受理案件數為新北市28件、新北10件、桃園6件、台中14件、台南10件、高雄7件。

新北市警局婦幼隊長林子翔呼籲，民眾若遇到跟蹤騷擾等行為，應立即報警處理，警方可依據相關證據啟動刑案偵查、書面告誡機制、協助向法院聲請保護令及預防性羈押等保護機制及司法流程。

保全員蔡姓男子網戀一名女上班族，展開猛烈追求還上傳不雅照，嚇壞被害女上班族報警求助，汐止警方昨天上門搜索逮人，為新北市警方依跟騷法拘提首例案件。記者王長鼎／翻攝
保全員蔡姓男子網戀一名女上班族，展開猛烈追求還上傳不雅照，嚇壞被害女上班族報警求助，汐止警方昨天上門搜索逮人，為新北市警方依跟騷法拘提首例案件。記者王長鼎／翻攝
新北市違反跟騷法拘提首例，保全員蔡姓男子網戀一名女上班族，展開猛烈追求還上傳不雅照，嚇壞被害女上班族報警求助，汐止警方昨天上門搜索逮人並依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市違反跟騷法拘提首例，保全員蔡姓男子網戀一名女上班族，展開猛烈追求還上傳不雅照，嚇壞被害女上班族報警求助，汐止警方昨天上門搜索逮人並依法送辦。記者王長鼎／翻攝
保全員蔡姓男子網戀一名女上班族，展開猛烈追求還上傳不雅照，嚇壞被害女上班族報警求助，汐止警方昨天上門搜索逮人，為新北市警方依跟騷法拘提首例案件。記者王長鼎／翻攝
保全員蔡姓男子網戀一名女上班族，展開猛烈追求還上傳不雅照，嚇壞被害女上班族報警求助，汐止警方昨天上門搜索逮人，為新北市警方依跟騷法拘提首例案件。記者王長鼎／翻攝

跟蹤騷擾 汐止

延伸閱讀

新北7檢疫中心 侯友宜上午前往板橋視察：全力防守

影／新北女警撞車二次調解　賓士車100萬和解、Juke申請國賠

汐止招商街步道長青苔濕滑 七月進場整頓

恩恩事件火燒新北 劉和然：時空背景不同、事情被混在一起

相關新聞

男遭砍死 同居女與凶嫌對看3秒

花蓮秀林鄉一名從事小額放款的林姓男子，昨天被發現身中十多刀陳屍家門前草叢，同居人林姓女子返家時，親眼目擊凶嫌手上還拿著刀...

2陸籍男子駕橡皮艇求避難 台東海巡強制隔離查動機

2名中國籍男子疑因橡皮艇失去動力，海漂3天後，今天傍晚利用僅存動力駛入台東富岡漁港，海巡人員發現不敢大意，立即穿防護衣篩...

屏東愛文芒果被盯上 詐騙集團上網騙個資盜刷打劫

屏東愛文芒果進入採收旺季，立委鍾佳濱日前才踢爆，有詐騙集團偽裝芒果農騙取買家個資，再以第三方支付手法盜刷。詎料不肖分子越...

男因債務糾紛速食店內遭擄走 北市警速逮4人送辦

張姓男子昨凌晨在台北市中山區一間速食店內，遭黃姓男子等4人強押上車擄走，民眾見狀報警介入，員警循線前往新北市泰山區民宅查...

酒駕男遇警逃竄1公里撞車 已是酒駕累犯

劉姓男子今天下午開車違規左轉，遇員警攔車，卻突然加速逃竄，警方尾隨追緝約1公里，他撞及停路旁的轎車後停下，警方上前，發覺...

影／開山路疑會車不慎失控 連人帶車翻落山谷

新北市汐止區今天下午發生一起汽車墜谷意外，張姓男子開山路與對向車輛會車時，疑不慎失控連人帶車翻落山谷，新北市消防局出動大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。