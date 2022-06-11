失蹤婦陳屍鯉魚潭溢洪道邊坡 吊掛起遺體查死因

中央社／ 苗栗縣11日電

苗栗縣67歲徐姓婦人失蹤多日後，9日被發現倒臥於鯉魚潭水庫溢洪道底端邊坡已無生命跡象，因距離平台路面深達60公尺，經消防隊冒風雨拉上遺體，後續由檢警相驗查明死因。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天接受媒體聯訪表示，7日晚間接獲家屬報案稱，徐姓婦人失蹤不知去向，8日上午10時許，警方在鯉魚潭水庫停車場找到婦人所騎乘機車，經協請救難協會成員在周邊搜索未果。

警方指出，婦人於6日中午12時許曾被鯉魚潭水庫觀景台停車場監視器拍到騎乘機車經過，但歷經3天都找不到人，9日轉向119求助，消防人員終於在鯉魚潭水庫溢洪道底端的邊坡平台斜坡上尋獲徐婦，但人已經明顯死亡，相關死因尚待檢方相驗後調查釐清。

苗栗縣消防局指出，搜救人員當天先在觀景台最下方平台發現婦人的包包和鞋子，隨後發現婦人趴臥在溢洪道底端邊坡，已無生命跡象。

消防局表示，由於該處深達60公尺，約20層樓高，一旁就是水庫溢洪道出水口，加上當時下著大雨，消防隊員冒險以繩索攀降方式，歷時2個半小時，才在風雨中順利將婦人遺體拉上堤防，完成任務，後續交由檢警調查。

水庫 苗栗縣 失蹤

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