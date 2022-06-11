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影／詐欺通緝犯海釣返回漁港 岸巡核查身分當場被逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

詐欺案被發布通緝的賴男，昨天（10日）上午，釣完魚搭乘漁船返回淡水第二漁港，被淡二漁港安檢所岸巡人員核查身分發現因詐欺案件，被雲林地檢署發布通緝，當場逮人，移交淡水警方偵辦。警詢後筆錄傳回地檢署，經檢察官以視訊複訊後，賴男無保請回擇日候傳。

經查，賴姓男子（40歲），因涉及提供人頭帳戶，9日被雲林地檢署以偵字案，發布詐欺通緝。昨天凌晨5時許，賴男在新北市淡水第二漁港，繳交身分證件給淡二漁港安檢所岸巡人員備查，隨即登上漁船出海釣魚。

昨天上午10時許，賴男海釣完乘船回港，岸巡人員核查發現，賴男因詐欺被雲林地檢署發布通緝當場攔下，並通知淡水警方派員前來協處，帶回派出所偵辦，警詢後登傳詢問筆錄至雲林地檢署，經檢察官當場以視訊開庭，複訊後無保請回則日候傳。

第八岸巡隊表示，海巡署秉持維護海域海岸安全及社會治安的決心，持續強化各項查核工作，全力防止不法分子籍機突破，呼籲民眾如發現非法情事，可撥打「118」免付費服務專線，海巡署將立即派員處理，共同維護民眾生命財產安全。

賴男因詐欺案被通緝，被岸巡人員查核身分後，當場逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
賴男因詐欺案被通緝，被岸巡人員查核身分後，當場逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
賴男因詐欺案被通緝，被岸巡人員查核身分後，當場逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
賴男因詐欺案被通緝，被岸巡人員查核身分後，當場逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
賴男因詐欺案被通緝，被岸巡人員查核身分後，當場逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
賴男因詐欺案被通緝，被岸巡人員查核身分後，當場逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝

淡水 通緝 詐欺

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