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嘉義市八旬翁騎機車卡車底 昏迷送醫
嘉義市有名年約80歲老翁不知什麼原因騎乘機車擦撞停在路旁轎車，老翁人車竄進轎車後方卡在底下動彈不得，民眾發現急忙報警、聯絡119，消防救護人員趕緊協助脫困送醫。意外發生原因，警方調查中。
昨天上午接近11時，住在義教東路的民眾突然聽到戶外傳來重大撞擊聲，查看監視器發現停在門口的轎車遭撞，有名騎士人車卡在車底下無法動彈，立即報案並出外查看，發現傷者是名老翁，當時下著雨撐傘幫忙遮擋等待救援。
警方到場關切老翁，對於警員的詢問老翁都沒有回應，消防局救護人員趕到，評估傷者意識不清對痛有反應；隨即給予頸圈、長背板固定、面罩給氧、保暖、心理支持、生命徵象監測等救護處置，隨後將傷者送往醫院後續治療，相關肇事原因由警方調查中。
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