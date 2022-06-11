嘉義市八旬翁騎機車卡車底 昏迷送醫

嘉義市有名年約80歲老翁不知什麼原因騎乘機車擦撞停在路旁轎車，老翁人車竄進轎車後方卡在底下動彈不得，民眾發現急忙報警、聯絡119，消防救護人員趕緊協助脫困送醫。意外發生原因，警方調查中。

昨天上午接近11時，住在義教東路的民眾突然聽到戶外傳來重大撞擊聲，查看監視器發現停在門口的轎車遭撞，有名騎士人車卡在車底下無法動彈，立即報案並出外查看，發現傷者是名老翁，當時下著雨撐傘幫忙遮擋等待救援。