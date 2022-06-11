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影／臉書買機車 行員阻止警幫勸 淡水男險匯7萬被詐
新北市淡水區吳姓男子，日前欲到淡水信用合作社匯款7萬台幣，行員詢問匯款用途，回稱是透過臉書資訊欲向網友購買機車，行員直覺有異報警處理。警方到場了解後提醒「這台市價10多萬元，以7萬賣人也太便宜」，可能有詐，後再以其他案例勸阻，吳男才抽回匯款單沒有匯款。
經查，吳姓男子（59歲）自己因載貨關係，多年前購買了一輛要價10多萬元的Sym RV1800cc的機車代步，但原本機車已日漸陳舊，零件維修恐較不易，想購買同款機車，遂四處找尋同款機車，但詢問多家車行都說已停產。
日前他透過臉書社團看見，有網友以「換工作」為謊出價賣人，吳男欣喜主動聯繫對方，雙方互加Line好友詳談，最終以7萬元成交，並約定好匯款後再看車。
日前吳男前往淡水信用合作社匯款，行員詢問其匯款用途，吳男向行員陳述從網路購車過程，行員一聽直覺吳男遭騙，趕緊通知警方到場處理。
員警到後了解並提醒吳男「這台市價10多萬元，以7萬賣人也太便宜」、「且臉書風險很大、可能有詐」、「這都是詐騙集團的套路」等，吳男這才醒悟，立刻抽回匯款單沒有匯款。
對此，淡水警分局呼籲，民眾透過非官方交易管道，如Line、臉書等社群平台購買商品，務必要提高警覺，切莫因商品價格低廉而上當受騙，如有任何詐騙相關問題，可利用165反詐騙諮詢專線查證或打110報請警方協助。
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