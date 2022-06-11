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台中情侶酒醉大吵 他揮刀自殘滿身血 女友嚇到崩潰
台中杜姓男子昨酒醉回家和林姓女友起口角，激動下竟揮刀自殘，砍到胸、腹都有多處刀傷，尤其左肩一處傷勢嚴重，全身鮮血淋漓，林女制止過程手腕也遭畫傷。警消獲報見杜倒臥血泊昏迷，一度情況危急所幸搶救後目前生命徵象穩定，警方也通報家暴防治中心介入了解中。
台中第一分局大誠派出所昨晚11點多獲報，中區民權路一棟大樓內有男女吵架，到場時見林女（55歲）已經在社區大廳等待，但手部流血情緒非常激動，並表示和男友吵架對方揮刀要自殘。
警方通知消防到場，上樓發現杜男（62歲）全身是血，胸、腹都有傷口，其中左肩胛骨一處刀傷最嚴重，且杜失血加上酒醉一度沒有意識情況緊急，所幸送醫急救今天已經穩定。
林女向警方說，昨晚因細故和男友吵架，對方就激動拿刀揮舞，她為了制止自己也被畫傷；警方現已調閱監視器、訪查釐清事發經過，同時也通知家暴防治中心。
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