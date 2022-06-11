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台南酒店妹酒駕撞死人 善心家屬稱死者托夢願意原諒她

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

24歲官姓酒店妹前年4月凌晨又酒駕，在台南市海安路撞死晨運穆姓女子，酒測值達每公升0.6毫克被送辦，她及母親在死者告別式上下跪請求原諒，篤信基督教的穆家見她家境困難，且死者入夢，希望家人原諒肇事者，僅要她支付3萬6千元納骨塔費，台南地院判她應執行6年2月。

官女2017年間曾因酒駕，經台南地檢署緩起訴處分，繳納緩起訴處分金2萬2500元，5年內再犯，且無照駕駛肇事。合議庭認她犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪處5年6月，又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪處1年4月，應執行6年2月。

她辯稱，她沒有喝酒，也沒有食用含酒精的食物，之前說有吃加米酒的燒酒雞，後來跟媽媽確認，其實是沒有加米酒的麻油雞，不知道為何會測出酒精濃度，她吹了8次都沒有酒測值，如果她有喝酒的話，怎麼可能願意吹酒測器。

她說，案發前有吃安眠藥幫助入睡，她只記得在保安路租屋處跟朋友開視訊講電話，朋友是看她睡著才掛電話，她不知道自己有開車出門，也不知道她有撞到被害人，她醒來有意識的時候就是在成大醫院裡面了。她也說，整個過程她都是在夢遊狀態，如果她有意識要逃跑的話，不可能撞斷擋車樁又撞到路燈桿，等警察來抓她。

檢警調查，前年4月11日凌晨4時20分許，她自租屋處駕駛轎車上路，4時32分許沿中西區海安路1段機慢車優先道由南往北行駛，疏未注意前方穆女沿同向行走在前，因煞車不及而自後撞擊穆女，致穆女彈飛後倒地，頭部及多重外傷併創傷性休克，經送醫急救後傷重不治。

未料，官女肇事後駕車逃離現場，繼續往前行駛至海安路及友愛街口，撞擊街口人行道擋車樁及美髮店門柱，再倒車往右轉駛入友愛街，又撞擊路旁路燈桿而致安全氣囊爆開後，才停在該處。

經路人目擊事發經過，凌晨4時37分許報警，經員警到場處理，帶同官女前往成大醫院就醫，經抽血檢測超標。

官女否認喝酒，自稱服用安眠藥處於夢遊狀態，但現場陪同上救護車警員表示在車內詢問官女喝了多少酒，她回覆「有喝一點」，且消防員警詢證稱，官女當時的意識狀態是可以跟人交談的，她在現場有說她脖子痛，幫她上頸圈時，她還說脖子不舒服想把頸圈拆掉。且經醫院2次採尿檢驗結果，體內確無安眠藥成分。

到場處理警員指出，官女是自行下車，並於救護人員的攙扶下一邊滑手機、一邊上救護車。她在救護車上還與男友傳訊息「出事情」、「你在哪」；另傳訊息給友人詢問「你在哪」，友人回覆「新竹啊」，她表示「我出事」等語。推翻其服藥意識不清的說詞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

官女駕車肇事逃逸，繼續海安路及友愛街口，撞擊該街口之人行道擋車樁，連友愛街上美髮店門柱也遭殃。圖／翻攝照
官女駕車肇事逃逸，繼續海安路及友愛街口，撞擊該街口之人行道擋車樁，連友愛街上美髮店門柱也遭殃。圖／翻攝照
官女駕車肇事逃逸，行駛至海安路及友愛街口，撞斷街口人行道擋車樁。圖／翻攝照
官女駕車肇事逃逸，行駛至海安路及友愛街口，撞斷街口人行道擋車樁。圖／翻攝照
官女肇事逃逸，行駛至海安路及友愛街口，撞擊街口人行道擋車樁及美髮店門柱，再倒車往右轉駛入友愛街，又撞擊路旁路燈桿而致安全氣囊爆開後才停在該處。圖／翻攝照
官女肇事逃逸，行駛至海安路及友愛街口，撞擊街口人行道擋車樁及美髮店門柱，再倒車往右轉駛入友愛街，又撞擊路旁路燈桿而致安全氣囊爆開後才停在該處。圖／翻攝照

成大醫院 台南 救護車

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