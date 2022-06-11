高雄婦匯200萬裝修房屋 警一查她被假投資誆騙
高雄市一名李姓婦人透過Line加入投資群組，成員中一名自稱老師的人表示可代為操作虛擬貨幣賺錢，李婦信以為真，欲將200萬退休金全數投入，照對方指示向銀行聲稱匯款要裝修房屋用，行員直覺有異報警，警方苦口勸李婦，查出匯款帳戶已被列警示帳戶，李婦才恍然大悟。
警方指出，家住鳳山區的李姓婦人（67歲）加入Line投資群組，成員中一名自稱老師者向她表示，可協助操作投資加密貨幣，獲利可觀，李女認為可大賺一筆，於是依對方指示準備將200萬的退休金匯入對方指定帳戶，對方並指導李婦至銀行匯款時，若行員詢問，就告知行員「匯款是要裝修家中房屋的裝潢費」，否則將投資無法順利獲利。
李婦6月9日依對方指示至銀行匯款，行員警覺有異報警。鳳山警分局忠孝派出所巡佐戴進成、警員王韻筑到場了解，詢問李婦匯款用途，李婦原本支吾其詞，後來才坦承是要投資虛擬貨幣。
警方勸阻李婦，告知行員已查出該匯款帳戶為人頭帳戶，已遭反詐騙專線「165」通報列為警示帳戶，李女才驚覺險些受了詐騙集團的當，感謝行員和警方保住她的積蓄。
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