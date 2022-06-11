高雄七旬翁服藥後癱軟妻求助 警費洪荒之力抬上樓

「請幫幫我丈夫！」高雄林姓婦人的丈夫因藥物副作用四肢無力，癱軟在家中一樓，她情急之下報警求助；2名員警到場後，協力將體重達85公斤的75歲戴姓老翁抬進臥室，化解他受困在家中的窘境，事後夫妻倆也感謝警方出手相助。

6月9日下午4時許，林姓婦人向楠梓分局加昌派出所報案，稱丈夫看病返服藥，返家後，卻四肢無力，無法上樓；警方獲報後，立即派2名員警到場協助。

據了解，戴姓老翁因患有慢性疾病，需長期服藥，但醫院告知，四肢無力為藥物副作用之一，但他與妻子並沒料想到藥效反應如此之快；兩人才剛返家，戴翁就癱軟在一樓。