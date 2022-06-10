常爭吵、曾互毆⋯高雄弒親疑案 檢方指示逮捕老翁大女兒

高雄市新興區林森一路今天傳出疑弒親命案，年近百歲的吳姓老翁頭部、雙腿中刀陳屍床上，大女兒疑割腕躺在床邊，不發一語，送醫後暫無生命危險。據悉，吳姓父女各患精神上的疾病，3年前還互毆經通報家暴，檢方今晚指示警方，在吳女出院後逮捕她查辦全案。

據了解，99歲的吳姓老翁與63歲的大女兒，同住高雄市新興區林森一路某巷道的老舊3樓透天樓房，吳姓老翁雖年邁，身患疾病仍可自己行動，但大女兒也患疾常情緒失控，2019年間，父女曾為生活瑣事爭吵，大打出手，鬧到警局，經警方通報家暴。

今天下午4點20分許，老翁的2女兒（62歲）回家，要帶父親到醫院回診，上2樓父親房間，驚見姊姊倒在床邊，左手腕有割腕傷痕，父親躺在床上，頭部及雙腿受傷，大量流血，床上還有1把長約20多公分的水果刀，她急問姊姊發生什麼事，但姊姊一句話也不說，趕緊向求救，但救護人員到場，發現老翁頭部、雙腿各中1刀，已經死亡，將老翁的大女兒送往高醫搶救，暫無生命危險。

據悉，吳姓父女同住多年，2人各有精神上疾病就醫紀錄，常為生活瑣事吵架，檢警懷疑今天父女再爭吵，大女兒涉嫌弒親後割腕，但吳女不願說明，檢察官已指示警方，待吳女出院後逮捕她。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )