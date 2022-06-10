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桃園青埔2屍4命案 家屬晚間8時許前往棄屍現場招魂
桃園高鐵站附近停車場今驚傳命案，死者為1對李姓夫婦藏屍在BMW轎車後車廂，疑與合夥人有糾紛，遭殺害後棄屍，據悉，車輛於9日凌晨開進停車場，推斷應是兇嫌開車進入後棄屍於此離開，再搭乘計程車逃逸，目前已離台，警方全力追兇中。
今天上午9時許有民眾發現停車場內的轎車散發出濃濃惡臭，向警方報案因此發現1男1女陳屍車廂，先前李女家屬因8日聯繫不上死者夫婦，而向桃園警方請求協助。
警方受理後又獲報轎車棄屍命案，因此推測2者是否有關聯，據悉，死者夫妻均是泰國人，不過妻子已取得台灣身分證歸化成台灣人，而丈夫是從泰國來台灣依親太太，尚未取得台灣身分證。
據了解，死者在新北與1名泰國籍男子合夥做人力仲介，專門幫外籍移工找工作，雙方近日疑出現財務糾紛，兇嫌才痛下殺手，另人意外的是，李姓女死者生前懷有龍鳳胎，腹中胎兒無緣出世；據悉，死者全身被鈍器打傷，並佈滿屍斑，女死者頭還套上塑膠袋。
棄屍現場1白色BMW轎車，後車廂流出紅色屍水，警方約在晚間7時許拉除封鎖線並清理地上屍水，將車輛拖離派出所；今晚8時許，女姓死者姐姐前往停車場招魂，家屬朋友不願多談，僅希望能好好辦好儀式。
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