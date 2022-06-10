涉家暴女友重傷致死 台南男說詞閃避複訊後5萬交保　

台南市一名女子疑遭陳姓同居男友家暴，雖身體多處受傷，但被害人以為沒事，帶著10歲女兒逃離搬至高雄，拖12天被送醫，昨晚因病情惡化不治；高雄和台南警方聯手偵辦，涉案的陳男今被帶往橋頭地檢署複訊；據悉，陳嫌對家暴過程避重就輕，檢方訊後諭令以5萬元交保候傳，一周2次至住所附近派出所報到2次。

據了解，被害女子年約30多歲，5月28日在位於台南市北區公園路住處，和同居陳姓男子（43歲）發生口角衝突，遭陳男徒手暴打，陳男逃離現場後，被害女子和家人討論後，唯恐再受害，帶著10歲大的女兒逃離住處，搬至左營區暫居。

被害人原以為只是身體受傷，休息幾天就沒事，但八日突然身體不適，嚴重吐血，妹妹見狀打一一九求救，並自述姊姊遭同居男友毆打。轄區左營警分局警方獲報趕抵醫院，因被害人陷入昏迷，加上女童年紀過小，警方先依家暴、傷害案件，以單一窗口通報台南市五分局實踐派出所受理。

後來被害人曾短暫清醒，告知家人被打的過程，警方九日替女童作筆錄；沒想到，當晚被害人病情急速惡化，因多重器官衰竭不治，全案改以「傷害致死」罪偵辦。

台南警方找來涉案的陳男詢問，但陳男對於如何家暴被害人說詞避重就輕，橋頭地檢署檢察官也以視訊問訊，因陳男說詞仍有疑點，今天下午台南警方將陳帶往橋檢，接受檢察官複訊。