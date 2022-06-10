高雄9旬翁死亡疑為命案 警方懷疑女兒失手打死父後割腕

高雄市新興區林森一路今天下午發生命案，1名99歲吳姓老翁疑遭打死在床上，大女兒手腕割傷，老翁的二女兒回家，發現2人分倒在床上、床邊地上，趕緊報警求救。警、消到場，將大女兒送醫，深入追查全案。

據了解，今天下午4點40分許，吳姓老翁的二女兒高雄市新興區回家，準備帶老翁去醫院檢查身體，但二女兒上2樓，竟發現父親躺在床上已無氣息，大姊（63歲）倒在父親的床邊，手腕割傷，血流滿地。

老翁的二女兒趕緊報警救人，但警、消到場時，發現老翁頭部遭鈍器重擊，已經死亡，趕緊將老翁的大女兒送高醫急救，但大女兒送醫前，都不願說話。

據悉，老翁雖有些舊疾，但仍可自己行動，與大女兒同住，2019年父女倆曾爭吵，鬧到警察到家裡處理，警方初步懷疑，女兒疑與父親爭吵，失手打死父親後割腕。確切原因仍待深入調查。

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