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雲林男大生遭陌生學弟勒頸險窒息 驚魂未定驗傷提告

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林一名科技大學大四男大生，前陣子在宿舍房內做作業，無端遭對面房的學弟闖入勒頸「鎖喉」，力道不小，當下感覺自己險些窒息，幸好室友也在，及時幫忙才沒有釀出無法預料的意外，但這次事件讓他寢食難安，得求助精神科，施暴學弟雖寫信道歉，卻也只被學校退宿處分，他已報警提告，目前全案由司法偵辦中。

被害男大生向媒體投訴，指出3月28日凌晨12點28分時他和室友在宿舍房內，當時正戴著耳機使用電腦寫作業，不料此時對面房一名他不認識的學弟，悄無聲息的打開房門闖入並勒住他脖子，他因未及時察覺到有人入房，來不及反應，被猛力一掐，感覺自己差點窒息，對方甚至大喊「給你死」。

他奮力掙扎，好不容易掙脫，幸好另一名室友返回房間，大家合力之下終於把學弟推出房門外，並馬上將房門上鎖，事後他至台大雲林分院驗傷，也通報學校宿舍並報警，他被突如其來的襲擊行為嚇到，需求助精神科，不過他也控訴事發至今2個多月，對方僅被退宿，未見校園安全有近一步管制，甚至母親先後也曾致電、從北部南下關心此事，卻被當成是騷擾。

然而施暴者事發後仍照常到學校上課，相對他上課卻是提心吊膽，擔憂自己可能有被跟蹤或遭突襲攻擊等，連出校園都得先聯絡好計程車司機在校門口接應，他見校方冷處理，與家人討論後決定提告，認為施暴者應接受懲處，才能避免類似人身攻擊事件再度上演。

被害男大生事後了解到，這名學弟稱施暴動機是因為聲音太吵，但當時他和室友都戴著耳機做作業，頂多是兩人間的談話，舍監之前曾告知，同樓層的同側4間房常被投訴吵雜，但實際到場查證確認不屬實。

施暴的姜姓學弟也寫信向被害者道歉，澄清因為怕對他帶來二次傷害，在學校要求下暫時未聯絡對方，雖然無法立即道歉，希望能負擔醫院驗傷費及精神科求診費用作補償。

對此學校表示，姜生已依要求退宿，且取得精神科醫師相關證明，初估其應為一時情緒表達錯誤而犯錯，並強調該案已進入司法階段，後續和解事宜應等檢調單位傳喚後進行，不便再針對案情表達意見。

斗六警分局今天表示，轄內公正派出所3月29日接獲民眾報案，調查後已於4月14日依傷害、恐嚇等罪嫌函送雲林地檢署偵辦，並提醒學生在宿舍房中要將房門上鎖，避免外人進入，夜間出入盡量結伴同行，且挑選光亮路線行走，保護自身安全。

雲林一名科技大學大四男大生向媒體投訴，3月底在宿舍房內做作業，無端遭對面房的陌生學弟闖入勒頸「鎖喉」。記者陳苡葳／翻攝
雲林一名科技大學大四男大生向媒體投訴，3月底在宿舍房內做作業，無端遭對面房的陌生學弟闖入勒頸「鎖喉」。記者陳苡葳／翻攝
雲林一名科技大學大四男大生向媒體投訴，3月底在宿舍房內做作業，無端遭對面房的陌生學弟闖入勒頸「鎖喉」。記者陳苡葳／翻攝
雲林一名科技大學大四男大生向媒體投訴，3月底在宿舍房內做作業，無端遭對面房的陌生學弟闖入勒頸「鎖喉」。記者陳苡葳／翻攝
雲林一名科技大學大四男大生向媒體投訴，3月底在宿舍房內做作業，無端遭對面房的陌生學弟闖入勒頸「鎖喉」。記者陳苡葳／攝影
雲林一名科技大學大四男大生向媒體投訴，3月底在宿舍房內做作業，無端遭對面房的陌生學弟闖入勒頸「鎖喉」。記者陳苡葳／攝影

室友 宿舍 雲林

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