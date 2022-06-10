影／女警撞車二次調解 賓士車100萬和解、另車申請國賠

新北市林口警分局25歲女警，上個月（5月）11日，開巡邏警車不慎擦撞路旁3輛轎車翻覆，這月6日女警與車主第一次調解沒有結果。今天下午（10日）進行二次協調，賓士車已100萬達成和解，另輛Nissan汽車則買回車價談不攏而將申請國賠。

據了解，上個月（5月）11日下午2時34分左右，鄂姓女警（25歲）駕駛警用汽車巡邏於林口區文化三路392號前，疑因恍神自撞上路旁臨停的特斯拉Model3及Nissan汽車，導致3輛車受損，警車翻覆。

案經女警與3車車主協調賠償事宜，其中特斯拉車車損最少，於上個月以4萬元台幣達成和解。賓士GLA45、Nissan車損嚴重，這月6日上午10時許，當事三方共18人到林口區公所調解委員會進行第一次調解。

據悉，當天調解室內不時氣氛火爆，被害車主甚嗆「到底有沒有誠意解決」、「你這個保險員真不專業」等話，最後僅達成由肇事女警購回2輛事故車共識，其餘購回金額未談攏，雙方另於今天下午進行第二次調解。

稍早，當事三方於林口區公所調解委員會進行第二次調解，過程中，賓士車蔡姓車主表明女警需以135萬、120萬將車買回，但女警父親堅持以100萬購回，最後雙方依100萬達成和解，並於兩周內。至於Nissan車，女警父親僅願意以37萬把車購回，但與陳姓車主落差甚大，雙方協調不成，陳姓車主將申請國賠。

事後調解結束，蔡姓賓士車主受訪表示，並沒有像外界所說獅子大開口，當初購車價就是135萬，原廠估價維修費就大約80萬，之前警方有請協力廠商許先生，把我們的車子從原廠騙拖到他們的修車廠，但現在警方一概否認。對於警方這方堅持只能一百萬賠償，他們不想走繁雜法律過程，只想趕快處理虧錢認賠。